搭紅眼班機被吵醒竟是「空姐聊天」 一票網共鳴：素質越來越差

網友發文分享，搭乘深夜搭機返台時，不斷在機上聽見吵雜的談話聲，竟來自執勤中的空服員，示意圖。（資料照）

2025/09/17 23:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘深夜航班，多數旅客都會希望能在飛行途中好好休息。網友發文分享，搭深夜搭機返台時，不斷聽見吵雜的談話聲，原以為是其他旅客在交談，沒想到實際上竟來自執勤中的空服員，讓她感到很傻眼。貼文引起網友熱議。

網友今天在Dcard發文指出，昨晚快10點搭乘由香港飛回台灣的班機，整趟航程中，她持續聽到機艙後方傳出嘰嘰喳喳的談話聲，嚴重影響乘客的休息品質。她原本以為是其他旅客在聊天，一度想向空服員反映，但當時已相當疲憊，選擇戴上耳機降噪，忍耐不發聲。

原PO後來發現，只要機上有廣播或送餐，聊天聲就會暫時停止。直到飛機即將降落前，她去上廁所時，才發現噪音竟來自3名正在執勤的空姐，她們站在廁所外圍成小圈圈交談。雖然談話音量不算特別大聲，但在深夜航班上，已明顯影響周圍乘客的睡眠，也忽略自己身為服務人員的工作責任。

原PO最後呼籲，希望航空公司能加強員工的自我要求、訓練與考核機制，避免類似情況再度發生，保障旅客的飛行品質。

貼文曝光後，引起一票網友共鳴，「有次飛維也納，也是被吵醒，也是空姐在後面講話超大聲，還一直笑，真的超傻眼」、「真的！！我有一次從德國回台灣，從頭到尾都是空姐、空少在最後面聊天吵，剛好坐最後一排，真的很誇張。最後受不了跑去跟他們說可以小聲一點嗎？沒安靜多久繼續聊欸」。

另有不少網友建議，「這客訴一定死的啊」、「直接跟航空公司檢舉」、「寫信給航空公司，可以把他們講的內容寫上去，之前也是遇到類似情況，那時候是因為搭完他們都會主動發信意見調查，我就特別寫了這個部分，後來還有回信說已經做懲處」。

