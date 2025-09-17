為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄2年清完73場非法棄置廢棄物 馬頭山限9/21前完成清理

    環保局採集馬頭山廢棄物送樣。（市府提供）

    環保局採集馬頭山廢棄物送樣。（市府提供）

    2025/09/17 17:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市列管100多場非法棄置廢棄物，環保局2年完成60場解列，還有13場清理完成進入解列審查，其中馬頭山廢棄物限期9月21日前完成清理，打臉民團質疑擺爛不清理，逾期將代履行並求償。

    環保局長張瑞琿強調，高雄對於非法棄置廢棄物採取「零容忍」態度，一律要求行為人自行清理，若拒不配合，將依法移送執行，並代為清除並求償，由法院查封財產、拍賣土地，依法追究責任到底，絕不讓全民承擔，高雄目前已完成60場解列，另有13件清理完成，正進入解列審查。

    民團關注馬頭山廢棄物，檢警環今年2月查獲7名行為人依廢清法移送法辦，現場採集9件樣品送驗，認定一般事業廢棄物，民團以XRF儀器檢測，並非廢棄物標準檢驗方法。

    橋頭地檢署9月對7人提起公訴，市府除依廢棄物清理法規定，各處最高300萬元外，並責令9月21日前完成清理；若屆期不清理，將由環保局代為清除，並向行為人求償，目前帆布覆蓋廢棄物，以降低環境風險。

    外界也關注旗山區大林段轉爐石案，102年發現旗山大林農地回填中聯轉爐石，法院106年判決確定轉爐石為廢棄物須依法清理，污染行為人108年3月提出清理計畫，歷經5次審查遭駁回，韓市府109年3月核定清理計畫，截至109年10月僅清理8千公噸，進度僅0.8%，市長陳其邁上任後，109年11月重新核定清理計畫，迄今清運77.6萬多噸，明年底將全數清除，解決擺爛10餘年問題。

    熱門推播