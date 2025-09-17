血癌堅持求學路 苗栗高中謝孟均獲助學金打氣

周大觀文教基金會今（17）日於苗栗高中捐贈「抗癌圓夢助學金」，鼓勵他勇敢逐夢。（圖由苗縣府提供）

2025/09/17 17:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中今年應屆畢業生謝孟均，多才多藝，卻於大學甄選期間罹患血癌，升學被迫中斷，但他未被病魔擊倒，以堅強意志努力抗癌，等待骨髓更換。周大觀文教基金會今（17）日於苗栗高中捐贈「抗癌圓夢助學金」，鼓勵他勇敢逐夢，現場眾人給予滿滿祝福，場面動人。

18歲的謝孟均，在校學業表現優異並多才多藝。高中3年，他積極參與公共事務及社會服務，並以客語創作推廣文化，曾榮獲全國客語情境式演說特優，更代表台灣赴新加坡、馬來西亞推廣客家文化。

然命運無情，他的父親因癌離世，家中經濟僅靠母親支撐。謝孟均通過中央大學特殊選材第一階段甄選後，未料也於去年9月9日被確診為急性淋巴白血病，中央大學雖破例為他開啟線上面試，但因又有「譫妄症」不得不放棄面試，目前在家休養，等待骨髓移植。

這突如其來的打擊，讓謝孟均形容「人生瞬間由絢麗變成黑白」。即便如此，謝孟均並未向命運低頭，且在同學與師長們的鼓勵，讓他找回與病魔對抗的力量。

周大觀文教基金會設有「抗癌圓夢助學金」，今天下午到苗栗高中舉辦捐贈儀式。基金會創辦人周進華、苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府教育處副處長彭德俊等人都到場給謝孟均加油打氣，周進華特地上前給他一個溫暖的擁抱，相當感人。苗栗高中校長巫正成也率師生到場集氣，並送上台大教授所寫的書「給明日的你」，祝福謝孟均換骨髓手術順利成功。

謝孟均表示，他會努力抗癌成功，並立志再次參加中央大學客家學院特殊選才，希望能順利錄取，用自身抗癌經驗鼓勵病友，帶給他們希望和勇氣。未來會精進客語，期望擔任客語薪傳師，傳承客家文化，也要用母語寫作，為客家、為台灣寫下美好紀錄，並透過社群媒體行銷客家文化，讓世界看見台灣、也看客家。

周大觀基金會創辦人周進華給謝孟均一個溫暖的擁抱。（圖由苗縣府提供）

苗栗高中校長巫正成也率師生到場集氣，祝福謝孟均換骨髓手術順利成功。（圖由苗縣府提供）

