抓綠鬣蜥屏東萬丹列重點 今年獵龍再訓練800人

今年獵捕綠獵蜥的數量創新高。（資料照）

2025/09/17 17:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正是紅豆的種植期，萬丹鄉等地區的農民開始種植，由於綠鬣蜥喜歡吃紅豆的嫩芽，農民紛紛要求加強獵龍工作，屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，最近已將萬丹鄉列入抓綠鬣蜥的重點地區，今年也將訓練約800名獵人，持續減少綠鬣蜥的危害。

二期稻作收割後就進入了理作期，屏東縣萬丹、新園等地區農民理作大部分種植紅豆，而喜歡吃紅豆嫩芽的綠鬣蜥往往將農民辛苦栽種的紅豆吃光，因此農民在這段期間要相當辛苦的守護，也一再向民代陳情，要求加強綠鬣蜥的抓捕工作。

農業處長鄭永裕表示，屏東縣綠鬣蜥捕捉數量去年移除4萬2000隻，今年已經移除了7萬4000隻，有可能創下新高紀錄的10萬隻，累計屏東縣歷年來已獵捕超過20萬隻綠鬣蜥，而為了讓受過訓的民眾都能加入移除行列，去年開班訓練，就有700多人參與取得執照，今年縣府將再開課，預計再訓練800人。

鄭永裕指出，每年10月前後就是綠鬣蜥的繁殖期，此時正好是萬丹地區紅豆的種植期，因此縣府將會加大力道，強化在萬丹地區的獵捕能量，以減輕農友的損失，至於有縣議員建議開放民眾可以獵捕綠鬣蜥，農業部並不同意，認為獵龍一定要有一定的規範和訓練才來執行，不應隨意獵捕。

萬丹紅豆正值種植期。（記者葉永騫攝）

