下班慎防雨彈！中南部8縣市大雨特報 大雷雨轟嘉義縣市

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（資料照）

2025/09/17 17:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（17）日對8縣市發布大雨特報，嘉義縣市大雷雨即時訊息預計持續至18時15分，並對7地發布陸上強風特報。

氣象署今天16時45分指出，彰化、雲林、南投、南部、台東地區、蘭嶼、綠島及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。大雨特報範圍：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

氣象署17時12分也對「嘉義市、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到18時15分止；請慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

此外，氣象署也發布陸上強風特報，提醒今（17日）下午至晚上風力偏強，明（18）日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆市、新北市、桃園市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

氣象署對8縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

嘉義縣市大雷雨訊息持續到18時15分。（擷取自中央氣象署網站）

7縣市陸上強風特報。（擷取自中央氣象署網站）

