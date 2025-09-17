高雄推動高教國際交流 台生赴美奧勒岡州「4大學」可獲學費減免

文藻副校長林耀堂（左）轉交奧勒岡州HB 2649法案紀念牌給市府，右為市府祕書長郭添貴。（高市府提供）

2025/09/17 17:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府推動城市外交結合高教國際交流，文藻外語大學今（17日）帶來好消息，台生未來前往美國奧勒岡州4大學就讀，可獲學費減免。

文藻外語大學去年在高雄市長陳其邁見證下，與美國奧勒岡州4所大學簽署姊妹校合作備忘錄；今年8月，該校校長莊慧玲率團回訪奧勒岡州，與4所姊妹校校長對談交流，達成多項交流及合作共識。

請繼續往下閱讀...

文藻副校長林耀堂一行，今天拜會高市府，分享國際高教交流進展，並轉交奧勒岡州眾議員保羅・伊凡斯（Paul Evans）推動並通過的 House Bill 2649（HB 2649）法案紀念牌給市府。

林耀堂指出，該法案通過後，台灣學生可依規定以「州內學生學費」身分，就讀東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）、奧勒岡理工大學（Oregon Institute of Technology）、南奧勒岡大學（Southern Oregon University）及西奧勒岡大學（Western Oregon University），鼓勵台灣青年赴美求學。

高市府秘書長郭添貴表示，高雄與奧勒岡州人口最多的城市波特蘭，締結姊妹市已逾37年，文藻與奧勒岡4校的熱絡交流，不僅為高雄青年創造多元國際交流機會，也象徵高雄與奧勒岡州的深厚情誼。

文藻外語大學外籍學位生人數連年成長，今年新生來自31國、逾150名，學校也推動外籍生擔任志工，陪伴偏鄉學童學習外語，未來將與市府及企業合作，提供外籍生在高雄的實習與就業媒合。

文藻外語大學和高市府長期合作，提供青年學子國際交流機會。（高市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法