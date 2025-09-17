為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄推動高教國際交流 台生赴美奧勒岡州「4大學」可獲學費減免

    文藻副校長林耀堂（左）轉交奧勒岡州HB 2649法案紀念牌給市府，右為市府祕書長郭添貴。（高市府提供）

    文藻副校長林耀堂（左）轉交奧勒岡州HB 2649法案紀念牌給市府，右為市府祕書長郭添貴。（高市府提供）

    2025/09/17 17:07

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府推動城市外交結合高教國際交流，文藻外語大學今（17日）帶來好消息，台生未來前往美國奧勒岡州4大學就讀，可獲學費減免。

    文藻外語大學去年在高雄市長陳其邁見證下，與美國奧勒岡州4所大學簽署姊妹校合作備忘錄；今年8月，該校校長莊慧玲率團回訪奧勒岡州，與4所姊妹校校長對談交流，達成多項交流及合作共識。

    文藻副校長林耀堂一行，今天拜會高市府，分享國際高教交流進展，並轉交奧勒岡州眾議員保羅・伊凡斯（Paul Evans）推動並通過的 House Bill 2649（HB 2649）法案紀念牌給市府。

    林耀堂指出，該法案通過後，台灣學生可依規定以「州內學生學費」身分，就讀東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）、奧勒岡理工大學（Oregon Institute of Technology）、南奧勒岡大學（Southern Oregon University）及西奧勒岡大學（Western Oregon University），鼓勵台灣青年赴美求學。

    高市府秘書長郭添貴表示，高雄與奧勒岡州人口最多的城市波特蘭，締結姊妹市已逾37年，文藻與奧勒岡4校的熱絡交流，不僅為高雄青年創造多元國際交流機會，也象徵高雄與奧勒岡州的深厚情誼。

    文藻外語大學外籍學位生人數連年成長，今年新生來自31國、逾150名，學校也推動外籍生擔任志工，陪伴偏鄉學童學習外語，未來將與市府及企業合作，提供外籍生在高雄的實習與就業媒合。

    文藻外語大學和高市府長期合作，提供青年學子國際交流機會。（高市府提供）

    文藻外語大學和高市府長期合作，提供青年學子國際交流機會。（高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播