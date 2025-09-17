響應全國古蹟日 屏縣文資景點9/20~9/21免費開放

屏菸1936文化基地常設館9月20日、21日免費開放。（記者羅欣貞攝）

2025/09/17 16:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕文化部文資局以「文資有聲．時代共語」為主題，9月20日至21日於台中文化資產園區舉辦「全國古蹟日」活動，屏東縣也推出活動響應，免費開放平時收費的屏菸1936文化基地常設館、屏東王船文化館，以及私有宅第佳冬蕭家古厝，邀請民眾走讀文化資產場域，親近屏東的人文歷史。

配合今年「全國古蹟日」，屏東縣文化資產保護所開辦「屏東文資傳匠工坊」，培育古蹟修復人才與技藝傳承。繼8月底邀請劉源生、陳其威匠師帶領學員走訪勝利星村遺構公園，認識日式眷舍建築的結構與特色。接續9月20日在屏菸休息站舉辦「走進歷史現場．認識文化資產」講座，聚焦屏東市崇蘭蕭氏家廟，分享傳統建築如何轉化為社區文化亮點。

文資所指出，屏縣文化資產瑰麗多元，今年適逢恆春建城150週年，縣府舉辦一系列相關活動，邀全國遊客深入體驗恆春半島的古蹟風華；此外，屏菸1936文化基地常設館、屏東王船文化館、佳冬蕭家古厝，也配合古蹟日9月20日、21日免費參觀。

另由嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣共同響應的南方治理平台「跨古論今．低碳綠行大南方」，透過串聯古蹟、聚落與歷史建築，鼓勵民眾一起體驗歷史與低碳旅行。活動在9月底前推出集章活動，凡於屏菸、勝利星村、王船館及恆春文化中心民謠館集滿2個章，即可兌換好禮。詳情可上屏東縣文化處官網查詢。

屏東王船文化館9月20日、21日免費開放。（圖由屏東縣政府提供）

