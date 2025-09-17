桃市師鐸獎、優良教育人員 408位教師獲表揚

桃園市長張善政（中）出席「師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

2025/09/17 16:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕提前歡慶教師節，桃園市政府今天表揚師鐸獎暨優良教育專業人員共408人，其中獲頒「桃園市師鐸獎」的陽明高中教師周書宇，任教邁入第19年仍樂當「自然科學的引路人」，只盼他的諄諄教誨，能讓更多學生能愛上自然科學與物理。

周書宇還曾獲SUPER教師與「未來教育 台灣100」等肯定，他分享擔任教職的心境，就像是愛因斯坦曾說過「在浩瀚的宇宙面前，我如同站在海灘上撿拾貝殼的小男孩，當我有一點點小小發現，就會因此欣喜不已」，教學過程中，學生的回饋、互動，都有助於自己的成長；相信所有教師都發現，新課綱後，社會與教育都面臨極大挑戰，他只盼透過獲獎，讓更多人看到，每一位教師都很努力地教導學生、經營班級、創新課程，因為教師們都抱著使命感盼能教好每一位學生。

請繼續往下閱讀...

「師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會」下午在平鎮區桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳舉辦，桃園市長張善政出席頒獎，他說，他也曾當過教師，經驗中最欣慰的並非得獎，而是學生畢業多年，仍記得他且願意專程返回探望他；教師是受人尊敬的職業之一，若能從工作中得到回饋，會非常有成就感，相信教師若能帶領學生在人生中，獲致更大成就，將會是心中最大的溫暖。

今獲表揚者包括桃園市師鐸獎24人、服務滿40年的資深教師20人與高中、國中、小學、幼兒園的優良教師們336人，以及杏壇新星獎12人與優良特殊教育人員16人。

獲頒「桃園市師鐸獎」的陽明高中教師周書宇。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法