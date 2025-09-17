南投長照機構揭牌！許淑華喊明年全縣老人健保免費

南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（中）出席，並表示明年南投老人健保費由縣府負擔。（記者劉濱銓攝）

2025/09/17 16:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市多功能綜合大樓，設置的朝日長照機構今揭牌，南投縣長許淑華出席，並和南投縣議員簡千翔、長輩們動手做月餅，許淑華說，若今年財劃法能夠順利通過，明年將推動全縣65歲以上老人，健保費由南投縣政府負擔，讓長輩能安心在地老化。

許淑華表示，南投65歲以上老人已超過10萬人，高齡人口比率達22%，高居全國第3，顯示長輩服務需求日益增加，目前全縣日照中心有30間，希望透過1個國中學區、設有1個日照中心的方向持續推動，落實在地安養、在地老化，此外，若財劃法能順利通過，明年預算可以增加，也會推動全縣老人健保費由縣府負擔，讓長輩照顧更全面。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，老年人口達到20%就屬於超高齡社會，南投縣也已進入這個階段，為了就近照顧在地老人，縣府也依照中央政策，在全縣32個國中學區，積極布建日照中心，目前已完成18個學區，其餘14個會再繼續推進，但若是幅員廣闊的偏鄉，則會以「家庭托顧」代替日照中心，以滿足當地老人日托需求。

簡千翔今也和許淑華陪日照中心長輩做月餅，並體驗沉浸式VR足浴，他說，日照機構不僅有健康促進、文康休閒、備餐服務，還運用AI科技，設有虛擬吉祥物進行陪伴，展現服務專業與創新，可望讓老人家獲得更周全的照顧。

南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（右起）、南投縣議員簡千翔，陪長輩動手做月餅。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法