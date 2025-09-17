為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投長照機構揭牌！許淑華喊明年全縣老人健保免費

    南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（中）出席，並表示明年南投老人健保費由縣府負擔。（記者劉濱銓攝）

    南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（中）出席，並表示明年南投老人健保費由縣府負擔。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/17 16:43

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市多功能綜合大樓，設置的朝日長照機構今揭牌，南投縣長許淑華出席，並和南投縣議員簡千翔、長輩們動手做月餅，許淑華說，若今年財劃法能夠順利通過，明年將推動全縣65歲以上老人，健保費由南投縣政府負擔，讓長輩能安心在地老化。

    許淑華表示，南投65歲以上老人已超過10萬人，高齡人口比率達22%，高居全國第3，顯示長輩服務需求日益增加，目前全縣日照中心有30間，希望透過1個國中學區、設有1個日照中心的方向持續推動，落實在地安養、在地老化，此外，若財劃法能順利通過，明年預算可以增加，也會推動全縣老人健保費由縣府負擔，讓長輩照顧更全面。

    縣府表示，老年人口達到20%就屬於超高齡社會，南投縣也已進入這個階段，為了就近照顧在地老人，縣府也依照中央政策，在全縣32個國中學區，積極布建日照中心，目前已完成18個學區，其餘14個會再繼續推進，但若是幅員廣闊的偏鄉，則會以「家庭托顧」代替日照中心，以滿足當地老人日托需求。

    簡千翔今也和許淑華陪日照中心長輩做月餅，並體驗沉浸式VR足浴，他說，日照機構不僅有健康促進、文康休閒、備餐服務，還運用AI科技，設有虛擬吉祥物進行陪伴，展現服務專業與創新，可望讓老人家獲得更周全的照顧。

    南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（右起）、南投縣議員簡千翔，陪長輩動手做月餅。（記者劉濱銓攝）

    南投市朝日長照機構揭牌，南投縣長許淑華（右起）、南投縣議員簡千翔，陪長輩動手做月餅。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播