    明恐見雙颱共舞！專家曝TD21接近台灣「強度頗強」 3地首當其衝

    熱帶性低氣壓TD20、TD21持續發展中，最快都將在明天增強為輕度颱風。氣象專家吳聖宇表示，資料顯示TD21靠近台灣時強度可能頗強而且範圍頗大。（取自臉書「天氣職人-吳聖宇」）

    熱帶性低氣壓TD20、TD21持續發展中，最快都將在明天增強為輕度颱風。氣象專家吳聖宇表示，資料顯示TD21靠近台灣時強度可能頗強而且範圍頗大。（取自臉書「天氣職人-吳聖宇」）

    2025/09/17 17:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雙熱帶性低氣壓TD20、TD21持續發展中，最快都將在明天增強為輕度颱風。氣象粉專指出其中TD20影響台灣機率較低，但後方TD21「強度及規模會頗可觀」；氣象專家吳聖宇也表示，資料顯示這個颱風靠近台灣時，強度可能頗強且範圍頗大，預估受衝擊最大的地方，應該仍是花東、恆春半島以及高屏一帶。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，TD20海上警報機率極低，但TD21勢必從台灣附近路過，是否侵襲還要再觀察，但較能確定的是強度及規模會頗可觀。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今日也在臉書發文表示，從下午的預報資料跟實際的雲圖來看，應該明天（18日）會看到西北太平洋上有2個颱風同時存在，一個在南海（TD20升格）、一個在菲律賓東方（TD21升格）。（第一個成形的颱風就是第17號颱風「米塔」、第二個成形的就是第18號颱風「樺加沙」。）

    吳聖宇表示，雖然明天應該會有2個颱風同時存在，但是並不是有2個颱風就一定會發生所謂的雙颱效應，也就是兩個颱風互相干擾彼此移動或發展的現象。目前這兩個系統的引導氣流看起來都算明顯，距離也足夠遙遠，未來應該都是各自走在各自的道路上，因此只能說是海面上會有雙颱存在，而不是會有雙颱效應（互相干擾）出現。

    吳聖宇指出，未來的重點還是放在TD21發展成的颱風之上，如果照目前預報趨勢沒有太大變化的話，預估受衝擊最大的地方應該仍是花東、恆春半島以及高屏一帶，但是因為預報模式資料顯示，未來這個颱風靠近台灣時強度可能頗強而且範圍頗大，因此即使沒有被颱風暴風圈直接侵襲，應該還是會明顯感受到颱風外圍所帶來的風雨現象。

    不過詳細的風雨影響程度，還可以再觀察未來這2到3天的路徑變化，等到颱風中心通過恆春以南的路徑、距離都比較明確之後，才能夠比較準確的預估各地受影響的程度，偏北一點或偏南一點影響的程度可能會大不同。

