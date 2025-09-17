北市辦「地震海嘯災害防救國際研討會」 邀美德法日澳合作防救災

內政部政務次長馬士元致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/17 16:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局與內政部消防署共同主辦的「2025大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」，今日於台北市舉行，亦為今年度「國家防災日」大規模演練的首場活動。研討會聚焦地震、海嘯與火山等多重災害風險治理，邀集美國、德國、法國、日本、澳洲與我國產官學研機構，共同就科技應用、跨機關協調與城市韌性推進交換經驗，展現台北與國際夥伴深化合作的決心。

會議由北市副市長張溫德與內政部政務次長馬士元致詞揭幕，並由消防署長蕭煥章以「國家防災日—台灣災害整備介紹」為專題演講，說明全民防災推動及整體能量整備的進展。

請繼續往下閱讀...

研討會議程涵蓋科學技術應用、國際合作機制及社會韌性建構等主題。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）分享大規模地震與海嘯威脅下的初期應變協調經驗；夏威夷州緊急管理署介紹社區動員與警報系統的防災策略；德國聯邦技術援助署（THW）說明以志工為基礎的救援體系與歐盟民防合作模式；法國消防救援單位則闡述USAR搜救隊與多層級危機管理經驗。國內學者亦提出大屯火山群及海嘯預警研究成果，凸顯台灣在多重災害風險下的挑戰。

台北市消防局表示，近年積極推動城市防災韌性建構，已累積具體成果。透過參考美國HSEEP等演習規劃與評估工具，北市制定在地化的演習指引T-DEEP，以國際標準化方法提升演練設計與評估機制；並加強跨局處協作及社區防災動員，確保災時能迅速整合資源、有效應對。同時，市府也積極拓展跨國合作，藉由研討會與實地演練與各國專家共享經驗，持續強化整體應變能量。

北市副市長張溫德致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

台北市辦「大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法