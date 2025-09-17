為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市辦「地震海嘯災害防救國際研討會」 邀美德法日澳合作防救災

    內政部政務次長馬士元致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

    內政部政務次長馬士元致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/17 16:39

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局與內政部消防署共同主辦的「2025大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」，今日於台北市舉行，亦為今年度「國家防災日」大規模演練的首場活動。研討會聚焦地震、海嘯與火山等多重災害風險治理，邀集美國、德國、法國、日本、澳洲與我國產官學研機構，共同就科技應用、跨機關協調與城市韌性推進交換經驗，展現台北與國際夥伴深化合作的決心。

    會議由北市副市長張溫德與內政部政務次長馬士元致詞揭幕，並由消防署長蕭煥章以「國家防災日—台灣災害整備介紹」為專題演講，說明全民防災推動及整體能量整備的進展。

    研討會議程涵蓋科學技術應用、國際合作機制及社會韌性建構等主題。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）分享大規模地震與海嘯威脅下的初期應變協調經驗；夏威夷州緊急管理署介紹社區動員與警報系統的防災策略；德國聯邦技術援助署（THW）說明以志工為基礎的救援體系與歐盟民防合作模式；法國消防救援單位則闡述USAR搜救隊與多層級危機管理經驗。國內學者亦提出大屯火山群及海嘯預警研究成果，凸顯台灣在多重災害風險下的挑戰。

    台北市消防局表示，近年積極推動城市防災韌性建構，已累積具體成果。透過參考美國HSEEP等演習規劃與評估工具，北市制定在地化的演習指引T-DEEP，以國際標準化方法提升演練設計與評估機制；並加強跨局處協作及社區防災動員，確保災時能迅速整合資源、有效應對。同時，市府也積極拓展跨國合作，藉由研討會與實地演練與各國專家共享經驗，持續強化整體應變能量。

    北市副市長張溫德致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

    北市副市長張溫德致詞揭幕。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市辦「大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市辦「大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」。（記者姚岳宏翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播