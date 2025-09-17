為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    賣車輪餅印字樣也要送審？江怡臻爆交通部拿淡江大橋申請商標

    新北市議員江怡臻今爆料，交通部疑把淡江大橋拿去申請商標。（新北市議員江怡臻提供）

    2025/09/17 16:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕連接新北市淡水與八里的淡江大橋昨辦「閉合節塊」合龍儀式，預計明年5月12日通車，但新北市議員江怡臻今爆料，交通部疑把淡江大橋拿去申請商標，範圍包括印刷品、明信片、海報、包裝飲用水等，江怡臻酸說，難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都要送交通部審查？

    淡江大橋昨辦合龍典禮，廠商一度自行懸掛「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條引起討論，江怡臻今再拿出交通部公路局在今年2月20日提出的淡江大橋商標申請案截圖，其商品、服務名稱顯示各種印刷品、食物、飲用水、各類出版發行等。

    江怡臻稱，交通部把淡江大橋拿去申請商標，包括用在影片製作、舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋等，她說，難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要問交通部給不給印？

    另民進黨連2天於臉書粉專PO文，譴責國民黨無視中央對地方的大力支持，在沒有查證的情況下，對賴總統做出廉價抹黑，且抹煞工程人員多年來的努力，包括新北市長侯友宜在內，拿了錢就要多做事，一起做出人民期待的成績。

    江怡臻則表示，昨天淡江大橋合龍，原本是全國民眾共享的喜事，結果還是有人跳出來護主，求表現，滿口「中央很英明」、「總統好棒棒」，民進黨也接連批評國民黨談淡江大橋，卻隻字不提侯友宜的努力。

    江怡臻指出，淡江大橋總經費230.38億，新北市至少扛了1/3，還提前投入八里輕軌、道路配套，侯市府這幾年盯進度、解難題，市民都看在眼裡。

    江怡臻拿出交通部公路局今年2月20日提出的淡江大橋商標申請案截圖。（新北市議員江怡臻提供）

