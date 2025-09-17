候鳥到台灣過境兼過冬 肉毒桿菌、撞擊成沉默殺手

被車輛撞擊或撞窗戶等是候鳥傷亡的第二名。（生多所提供）

2025/09/17 16:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣就在東亞候鳥遷徙的樞紐位置，9月到10月更是過境高峰，農業部生物多樣性研究所野生動物急救站統計顯示，過境候鳥中，濕地水鳥如黑面琵鷺等主要威脅來自肉毒桿菌毒素中毒，撞擊則是所有過境候鳥都會面臨的隱形威脅。

隨季節將入秋，部分準備南遷過冬的候鳥已逐步入境台灣，生多所野生動物急救站彙整2013年到2024年間的資料，12年間共救治58種、335隻候鳥，並分析候鳥救傷原因，其中肉毒桿菌毒素中毒占比最高，案例達107隻，其中105隻為黑面琵鷺，之所以會造成候鳥肉毒桿菌中毒，主要是若濕地出現大量死亡的魚類或腐爛的植被，加上降雨減少、水位下降，含氧量降低，就容易導致肉毒桿菌大量繁殖並產生神經毒素，最後鳥類覓食這些被汙染的食物中毒。

請繼續往下閱讀...

生多所表示，候鳥肉毒桿菌中毒後，須施打抗毒素血清及進行支持療法，最後有80隻康復重返野外，野放率達76.2%，不過因為血清昂貴，因此多用在黑面琵鷺等瀕臨絕種的保育類鳥類，最重要的還是若發現濕地開始有動物屍體，就要趕快移除汙染源，減少中毒機會。

生多所表示，佔救傷野鳥第2名的則是撞擊，共有85隻候鳥因此入站，其中52.9%（45隻）為車輛撞擊，24.7%（21隻）為撞擊玻璃，分別僅有24.4%與52.4%的個體重返野外，整體野放率並不高，呼籲用路人若進入候鳥頻繁出沒的區域時，要提高警覺、減速慢行，以守護生態安全。

若發現有受傷的野鳥或候鳥，生多所提醒，民眾不要直接接觸，以免禽流感疫情等風險，應該通報地方主管機關或野生動物救傷單位，由專業人員處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法