    首頁　>　生活

    晚上10點到翌日上午8點 台中禁寵物屍體火化及追思紀念

    中市議會法規委員會審查「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」修正草案。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會法規委員會審查「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」修正草案。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/17 16:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕基於養寵物日增，也必須面臨寵物往生問題，台中市議會法規委員會今天審查「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」修正草案初審通過，新增訂寵物生命紀念業者不得選擇在晚上10點到翌日上午8點進行寵物屍體火化及追思紀念活動，以避免擾鄰。

    新修訂的自治條例，除了配合農業部所訂的要點外，新增訂第8條，農業局應定期查核寵物生命紀念業，並得要求提供寵物登記註銷證明文件等，業者有配合的義務。

    此外更增訂10條第3項，業者應依經核定的服務契約，與消費者個別訂立書面服務契約， 並至少保存3年。

    由於民眾視毛小孩如同家人，也會希望毛小孩在往生後也有追思活動，但也必須顧及民眾作息時間，因此新增12條，業者不得於下午10時至翌日上午8時從事寵物屍體火化或寵物追思紀念活動。

    農業局長張敬昌表示，此自治條例完成初審將會送大會進行二三讀，一旦完成立法，自公布日後一年施行。

    神岡寵物植存紀念園區（市府提供）

    神岡寵物植存紀念園區（市府提供）

