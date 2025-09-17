不用搶了！新竹高中增設152YouBike停車柱 紓解學生搶車窘境

！新竹高中與新竹市府合作，增設152柱YouBike停車柱。（新竹市府提供）

2025/09/17 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹高中學生用YouBike通勤的情況頻繁，上放學常出現搶YouBike車柱情形，學生抱怨借不到車及無法還車，學校與新竹市府合作，9月1日起在學校內增設152柱的停車柱，紓解學生通勤困擾。

新竹高中校門口原有42柱YouBike停車柱，但學生搭乘台鐵通勤及轉乘公車，或使用公共自行車上下學頻繁，市府交通處統計，新竹高中站是竹市除新竹車站到巨城等商業節點外，最熱門的租借路線，使用者以通勤、通學族群為主，尤集中在上下學16時至17時時段，達200人次使用；另據6月統計，「新竹轉運站往返新竹高中」高達4600人次，學校釋出對側校園停車場，增設152柱的停車柱，除提高自行車周轉率，也紓解學生借還車一柱難求的困擾。

交通處表示，新竹高中校門口外已設有42柱公共自行車停車柱，因人行道空間須兼顧通行需求，及需保留家長接送區域及路燈等公共設施位置，可供設置的空間有限，導致停車柱數量不足，此次市府與新竹高中合作，在校內增設YouBike停車柱，讓學生終於能就近借還車。

新竹高中學生也提到，校內除有「搶便當」傳統，其實「搶YouBike」更有名。以前放學時，同學一衝出校門就要趕著搶YouBike，早上騎車到學校，更常出現沒有車柱可還車的窘境，如今車柱擴增，借還車更有彈性了。

