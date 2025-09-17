政院明拍板生育補助10萬元 明年元旦上路

行政院明（18）日將通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」。示意圖。（情境照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應少子女化現象，行政院明（18）日將通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元，至於雙胞胎將按比例給予，預計2026年元旦上路。

行政院政委陳時中表示，由於現行在各項保險類別中，包括勞保、公保、國保、農保、軍保的生育給付金額不一致，範圍也不完全涵蓋，例如勞保生育給付平均約7萬994元、公保約6萬6077元，甚至有未參加任何保險者無法領取任何生育給付的狀況，行政院將把所有生育給付補助一律提高到10萬元。

陳時中說，公保、勞保、農保、國保或軍保等不同保險類別，每位新生兒都將獲得10萬元生育補助，也包括目前現行並無任何保險的7144位國人也能申請，確保無保險者也能享有基本保障。行政院將匡列原本生育給付80億元外，預估將會有12.7萬人受惠，因此將新增47.2億元預算。

此外，為鼓勵不孕夫妻尋求醫療協助，行政院也將大幅增加人工生殖的補助額度，陳時中表示，新方案將補助年齡切點從40歲調整至39歲，39歲以下女性補助次數維持在6次，第一次試管嬰兒療程補助上限從10萬元提高到15萬元，第二次從6萬元提高到10萬元，第三次以後為4萬元，後續則維持不變。

至於39至44歲者第一次補助13萬元、第二次8萬元、第三次6萬元，最多補助3次。低收入與中低收入家庭仍維持每次15萬元的最高補助。另在胚胎植入規範方面，38歲以下僅能植入單胚胎，39歲以上則可植入最多2個胚胎。根據估算，39歲以下家庭可由原本政府負擔55%提升至約84%，大幅降低個人自費。

另，行政院也將推出醫療性凍卵補助，補助對象為28至40歲女性，若因乳癌、血液疾病、淋巴瘤或骨髓瘤等治療可能導致卵巢功能受損，可經專業醫師評估後申請。補助內容包括凍卵療程約7萬元，以及取卵、處理與儲存費用8000元。申請院所需同時具備「人工生殖指定機構」與「癌症醫療品質認證醫院」資格，目前全國約36家院所符合條件。

