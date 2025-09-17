為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公私協力興學 岳明中小學自籌4500萬蓋新校舍完工後將捐給宜蘭縣政府

    岳明中小學今天舉辦國中部校舍新建動工典禮，校舍完工取得執照後，將捐給宜蘭縣政府。（宜縣府提供）

    2025/09/17 16:07

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣公辦民營實驗學校岳明國民中小學，今天（17日）舉辦國中部校舍新建動工典禮，工程經費4500萬元，由學校受託單位海岳國際教育基金會自籌自建，等到新校舍完工取得執照，再捐贈給宜蘭縣政府，展現公私合力興學的典範。

    岳明中小學3年前改制後，為因應國中部逐年增班，積極爭取新建國中校舍，海岳國際教育基金會發起「集眾善-興校舍」聯合勸募計畫，各界興學善款涓滴成海，在地方上傳為佳話。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、立委陳俊宇、海岳國際教育基金會董事長王秀雲等人共同主持動土典禮，祈求施工順利。新校舍工期2年，硬體建築完工取得執照後，將捐給宜蘭縣政府，再由縣府向中央爭取建置教學設施。

    校長黃建榮說，這棟新校舍地下1層（防空避難室）、地上2層，規劃12間教室，基於結構安全與防震需求，將在基地下方打入25公尺，設置173支的地質改良樁，希望打造成堅若磐石的建築物。

    岳明中小學位在蘇澳鎮臨海地區，10多年前受少子化衝擊，學生數一度減到67人，校方後來申辦大學區制，並以海洋永續環境教育特色當號召，逐漸止跌回升，校方接續啟動轉型，2016年改制為公辦民營實驗小學，2022年再改制成岳明國民中小學，目前國小部學生197人，國中部65人，合計262人。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛參加岳明中小學國中部校舍動工典禮。（宜縣府提供）

    岳明中小學屬於公辦民營實驗學校，近幾年學生人數逆勢成長。（宜縣府提供）

