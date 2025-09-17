嘉縣表揚優良教師 教師節發600元敬師禮券

黎明國小校長莊新國（右2）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

2025/09/17 15:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕教師節將屆，嘉義縣今天表揚師鐸獎得主、優良教師等，縣府並宣布，為表達對第一線教職人員的敬意，今年起加碼發放敬師禮券，發放對象從公私立幼兒園、國中、國小，以及縣立高中教師，均可獲得600元敬師禮券，特殊優良教師致贈每人6000元敬師禮金。

縣長翁章梁今天表揚師鐸獎得主黎明國小校長莊新國、新港國小老師林君萍、教育奉獻獎退休校長嚴玉真、32位特殊優良教師、7位服務屆滿40年以上者，以及服務屆滿10年以上者共268位資深優良教師，期勉所有老師一起努力，幫孩子找到充滿希望的人生。

莊新國說，期許自己持續推展「全民原教」，讓更多學生在課程中學會認同在地、連結全球，成為兼具文化根基與國際視野的現代公民；林君萍表示，以「面對特殊生，始終相信有愛、有心，就一定有方法」的信念，與大家共勉，未來將繼續深耕特教；嚴玉真分享說，教育工作者的責任不會因退休而停止，榮耀屬於一路上引導、協助與陪伴他的人們。

縣府教育處表示，縣府推動代理教師支援措施，涵蓋健康檢查補助，為服務滿一年、年齡40歲以上的代理教師與教保員，提供最高4500元的健康檢查補助；另依最高學歷調薪，代理教師的薪資依其最高學歷進行調整，若學期中取得更高學歷，可即時「改敘」，無需等到下一個學年。

年資提敘機制部分，允許代理教師申請將過往合法教學年資（不論在嘉義縣或他縣市）納入薪資計算，縮小與正式教師之間的待遇差距；並表揚優質代理教師，設立「114年度優質代理教師推薦計畫」，鼓勵各校推薦表現優異者。

新港國小老師林君萍（右5）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

退休校長嚴玉真（左4）獲得教育奉獻獎，接受縣長翁章梁表揚。（記者林宜樟攝）

