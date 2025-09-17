為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣表揚優良教師 教師節發600元敬師禮券

    黎明國小校長莊新國（右2）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

    黎明國小校長莊新國（右2）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

    2025/09/17 15:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕教師節將屆，嘉義縣今天表揚師鐸獎得主、優良教師等，縣府並宣布，為表達對第一線教職人員的敬意，今年起加碼發放敬師禮券，發放對象從公私立幼兒園、國中、國小，以及縣立高中教師，均可獲得600元敬師禮券，特殊優良教師致贈每人6000元敬師禮金。

    縣長翁章梁今天表揚師鐸獎得主黎明國小校長莊新國、新港國小老師林君萍、教育奉獻獎退休校長嚴玉真、32位特殊優良教師、7位服務屆滿40年以上者，以及服務屆滿10年以上者共268位資深優良教師，期勉所有老師一起努力，幫孩子找到充滿希望的人生。

    莊新國說，期許自己持續推展「全民原教」，讓更多學生在課程中學會認同在地、連結全球，成為兼具文化根基與國際視野的現代公民；林君萍表示，以「面對特殊生，始終相信有愛、有心，就一定有方法」的信念，與大家共勉，未來將繼續深耕特教；嚴玉真分享說，教育工作者的責任不會因退休而停止，榮耀屬於一路上引導、協助與陪伴他的人們。

    縣府教育處表示，縣府推動代理教師支援措施，涵蓋健康檢查補助，為服務滿一年、年齡40歲以上的代理教師與教保員，提供最高4500元的健康檢查補助；另依最高學歷調薪，代理教師的薪資依其最高學歷進行調整，若學期中取得更高學歷，可即時「改敘」，無需等到下一個學年。

    年資提敘機制部分，允許代理教師申請將過往合法教學年資（不論在嘉義縣或他縣市）納入薪資計算，縮小與正式教師之間的待遇差距；並表揚優質代理教師，設立「114年度優質代理教師推薦計畫」，鼓勵各校推薦表現優異者。

    新港國小老師林君萍（右5）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

    新港國小老師林君萍（右5）獲得師鐸獎。（記者林宜樟攝）

    退休校長嚴玉真（左4）獲得教育奉獻獎，接受縣長翁章梁表揚。（記者林宜樟攝）

    退休校長嚴玉真（左4）獲得教育奉獻獎，接受縣長翁章梁表揚。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播