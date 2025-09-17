為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風、7月豪雨屏縣農損逾2億 現金救助加速發放中

    7月連續風災重創屏縣農業，農損累計逾2億元。（圖由屏東縣政府提供）

    7月連續風災重創屏縣農業，農損累計逾2億元。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/09/17 15:58

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2025）年7月包括丹娜絲颱風、0708豪雨、0728豪雨接連來襲重創農業，屏東縣農損金額累計高達2億多元，縣長周春米指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，儘速分批彙整申請農民資料，並完成勘查及抽查等行政作業向農業部請款，也請已收到農糧署撥款的鄉、鎮、市公所盡速轉撥農民，協助農民復耕復建。

    屏東縣府農業處鄭永裕處長表示，屏縣因極端氣候影響，歷年遭逢災害頻傳，造成公所人員流動較快，呼籲各鄉、鎮、市長重視所轄農民權益及留意公所處理量能，必要時應加派人手及加強教育訓練協助處理受理案件數量。

    農業處今（17）日強調，縣府在每次災害公告時均辦理勤前教育會議，以及每年1次汛期前講習，除統一勘災標準外更完成承辦人員教育訓練，更為達成農產業災害現金救助從寬、從速、從簡原則，自2021年起多次建議農業部提供農民線上申請、種植登記、全品項救助及免勘查等發放現金救助簡化措施，但目前仍須依現行規定，於各公所完成現勘，以及各批次災害抽查行政作業後才能向農業部請款，已多次函請各公所加強辦理，以加速協助農民復耕復種。

    連續風災豪雨造成香蕉等農作損失。（資料照）

    連續風災豪雨造成香蕉等農作損失。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播