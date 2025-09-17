丹娜絲颱風、7月豪雨屏縣農損逾2億 現金救助加速發放中

7月連續風災重創屏縣農業，農損累計逾2億元。（圖由屏東縣政府提供）

2025/09/17 15:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2025）年7月包括丹娜絲颱風、0708豪雨、0728豪雨接連來襲重創農業，屏東縣農損金額累計高達2億多元，縣長周春米指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，儘速分批彙整申請農民資料，並完成勘查及抽查等行政作業向農業部請款，也請已收到農糧署撥款的鄉、鎮、市公所盡速轉撥農民，協助農民復耕復建。

屏東縣府農業處鄭永裕處長表示，屏縣因極端氣候影響，歷年遭逢災害頻傳，造成公所人員流動較快，呼籲各鄉、鎮、市長重視所轄農民權益及留意公所處理量能，必要時應加派人手及加強教育訓練協助處理受理案件數量。

農業處今（17）日強調，縣府在每次災害公告時均辦理勤前教育會議，以及每年1次汛期前講習，除統一勘災標準外更完成承辦人員教育訓練，更為達成農產業災害現金救助從寬、從速、從簡原則，自2021年起多次建議農業部提供農民線上申請、種植登記、全品項救助及免勘查等發放現金救助簡化措施，但目前仍須依現行規定，於各公所完成現勘，以及各批次災害抽查行政作業後才能向農業部請款，已多次函請各公所加強辦理，以加速協助農民復耕復種。

連續風災豪雨造成香蕉等農作損失。（資料照）

