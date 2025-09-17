為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中國籍鈺洲輪擱淺野柳拖往韓國 解除海洋生態危機

    中國籍「鈺洲啟航輪」在新北市萬里區野柳岬擱淺11個月後，17日下午由冠軍輪（左）拖離。（航港局提供）

    中國籍「鈺洲啟航輪」在新北市萬里區野柳岬擱淺11個月後，17日下午由冠軍輪（左）拖離。（航港局提供）

    2025/09/17 15:59

    〔記者盧賢秀／新北報導〕中國籍貨輪「鈺洲啟航」去年10月31日新北市萬里區野柳岬擱淺，一度造成生態危機，歷經11個月，昨天下午3點船體開始拖往韓國進行處置，終於解除海洋生態危機。

    鈺洲啟航輪去年載著3座橋式起重機進入基隆港，去年10月29日出港躲避颱風，因承載物太重、風浪大，在野柳外海失去動力，船上17名船員棄船獲救，鈺洲輪在去年10月31日清晨野柳岬觸礁擱淺，船上1座起重機傾倒，船艙還有超過280噸殘油，一度引起海洋生態污染的疑慮。

    航港局除安排工作船協助將鈺洲輪上的油料抽除，要求該船的保險公司及海事工程業者將船上的起重機逐一拆解，9月14日船體浮揚脫淺並拖帶到深水區觀察48小時，確定船體穩定性，今天上午經測試後，今天下午3時開始拖離，預估8至10天到抵達韓國。

    航港局進一步說明，鈺輪擱淺位置在野柳岬灣，歷經颱風與強烈東北季風吹襲，作業環境艱困，但移除團隊掌控海氣象預報，把握有效作業時間趕工，14日鈺洲輪脫淺暫移至深水區靜置，經第三方公證單位的驗證、出具公證報告，確保船體穩定性並可承受長時間拖帶，下午3點由冠軍輪拖離前往韓國處置，終於結束擱淺11個月的危機。

    航港局人員表示，礁岩上還剩餘約50噸橋式起重機殘骸，航港局已會同海保署要求移除團隊持續監測野柳岬的水質，並清除起重機殘骸。

    中國籍「鈺洲啟航輪」在新北市萬里區野柳岬擱淺11個月後，17日下午拖離。（航港局提供）

    中國籍「鈺洲啟航輪」在新北市萬里區野柳岬擱淺11個月後，17日下午拖離。（航港局提供）

    熱門推播