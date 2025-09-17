為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中央大學建立PM2.5成分時空模型 助空污治理與公衛健康登國際期刊

    空氣污染影響民眾健康，中央大學建立台灣本島PM2.5元素成分的時空分布模型，可大幅提升醫師在空氣污染所導致眾多疾病的主因診斷。（資料照）

    空氣污染影響民眾健康，中央大學建立台灣本島PM2.5元素成分的時空分布模型，可大幅提升醫師在空氣污染所導致眾多疾病的主因診斷。（資料照）

    2025/09/17 15:50

    〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學太空及遙測研究中心教授林唐煌、台灣大學公共衛生學院教授吳章甫，與國內多所大學及學術研究機構合作，利用機器學習技術建立台灣本島細懸浮微粒（PM2.5）元素成分的時空分布模型，將可大幅提升醫師在空氣污染所導致眾多疾病的主因診斷，對於精準環境醫學與生物科技新知有重要突破，研究成果獲國際期刊《Atmospheric Pollution Research》刊登。

    空氣污染對人體健康影響日益嚴重，PM2.5能深入人體呼吸道並進入血液循環，對心肺與全身健康造成威脅。PM2.5的毒性與健康風險不僅取決於總濃度，更與其內含的化學元素組成密切相關。

    林唐煌所率團隊在國科會與教育部高教深耕計畫的支持下，針對台灣本島28個空氣品質監測站，自2021年6月至2022年5月，蒐集涵蓋四季的PM2.5樣本，並分析包括鉛、鎳、鐵、硫等12種元素之濃度變化。

    研究團隊結合典型統計「廣義相加模型（GAM）」用以移除氣象因子造成的PM2.5成分時間變異，再以機器學習「極限梯度提升法（XGBoost）」分析剩餘變異與土地利用型態、地形及周邊排放源等空間變數之關聯性。透過此「集成式模型」得以更全面地捕捉PM2.5元素成分的高解析度時空分布，並探索污染來源的可能性。

    研究發現，鉛的濃度分布主要受到工業建築用地和道路長度影響。此外，亦發現硫、鈣、鎳與鉛元素的高濃度地區集中於台灣中南部，顯示應針對當地潛在污染源加強監控與管理。

    林唐煌表示，整合典型統計與機器學習在環境健康研究中有相當的應用潛力，有助於政府在區域性空污減量政策制定及熱點監控上，提供重要參考依據，對環境污染監測與公共衛生風險評估帶來重要貢獻。未來研究團隊將進一步結合風險資料，深入探討空污成分對大眾健康的影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播