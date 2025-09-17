中央大學建立PM2.5成分時空模型 助空污治理與公衛健康登國際期刊

空氣污染影響民眾健康，中央大學建立台灣本島PM2.5元素成分的時空分布模型，可大幅提升醫師在空氣污染所導致眾多疾病的主因診斷。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學太空及遙測研究中心教授林唐煌、台灣大學公共衛生學院教授吳章甫，與國內多所大學及學術研究機構合作，利用機器學習技術建立台灣本島細懸浮微粒（PM2.5）元素成分的時空分布模型，將可大幅提升醫師在空氣污染所導致眾多疾病的主因診斷，對於精準環境醫學與生物科技新知有重要突破，研究成果獲國際期刊《Atmospheric Pollution Research》刊登。

空氣污染對人體健康影響日益嚴重，PM2.5能深入人體呼吸道並進入血液循環，對心肺與全身健康造成威脅。PM2.5的毒性與健康風險不僅取決於總濃度，更與其內含的化學元素組成密切相關。

林唐煌所率團隊在國科會與教育部高教深耕計畫的支持下，針對台灣本島28個空氣品質監測站，自2021年6月至2022年5月，蒐集涵蓋四季的PM2.5樣本，並分析包括鉛、鎳、鐵、硫等12種元素之濃度變化。

研究團隊結合典型統計「廣義相加模型（GAM）」用以移除氣象因子造成的PM2.5成分時間變異，再以機器學習「極限梯度提升法（XGBoost）」分析剩餘變異與土地利用型態、地形及周邊排放源等空間變數之關聯性。透過此「集成式模型」得以更全面地捕捉PM2.5元素成分的高解析度時空分布，並探索污染來源的可能性。

研究發現，鉛的濃度分布主要受到工業建築用地和道路長度影響。此外，亦發現硫、鈣、鎳與鉛元素的高濃度地區集中於台灣中南部，顯示應針對當地潛在污染源加強監控與管理。

林唐煌表示，整合典型統計與機器學習在環境健康研究中有相當的應用潛力，有助於政府在區域性空污減量政策制定及熱點監控上，提供重要參考依據，對環境污染監測與公共衛生風險評估帶來重要貢獻。未來研究團隊將進一步結合風險資料，深入探討空污成分對大眾健康的影響。

