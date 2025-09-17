台東農改場研發種苗繁殖與精油萃取術 點黃荊成金

台東農改場發表黃荊種苗繁殖及精油萃取技術。（記者楊媛婷攝）

2025/09/17 15:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕黃荊枝條是過去常用來燒火煮飯的柴薪，隨時代變遷，黃荊逐漸走出現代人的生活，因黃荊精油具有抗發炎、抗菌、鎮痛、驅蟲效果，農業部台東農改場發展「黃荊種苗繁殖及精油萃取技術」，提高萃取率2.6倍，並讓該精油可應用到美妝香氛或洗潔用品。

不論是過去常在成語看到的廉頗向藺相如「負荊請罪」，或者平民家庭丈夫介紹妻子的用語「拙荊」，還有排灣族用來表達愛意的情柴，都出自植物「黃荊」，台東農改場場長陳信言表示，黃荊為台灣原生植物之一，過去野外常見，甚至客家人會將黃荊的種子蒐集後製作為幼兒枕頭，讓小朋友睡覺不會夜驚，黃荊也是過去常用的柴薪，隨時代變遷，目前黃荊多半是萃取精油，但精油產率僅0.1%到0.2%，若要更廣泛應用，必須提高萃取率。

台東農改場助理研究員陳敬文投入4年時間蒐集種原，透過植株矮化密植管理模式，並評估最佳收穫季節為春夏，讓單位面積年產量提高1.45倍，精油產率提高2.6倍，並由農業部農藥所進行毒理測試確保精油品質與使用安全，陳敬文表示，透過該模式萃取的黃荊精油的成分具有抗發炎、抗菌、鎮痛、驅蚊蟲功效，這些精油可用在香氛、美妝、清潔用品等。

陳信言表示，黃荊本身栽種的時候不需噴灑農藥，也不會有蟲害，適合有機友善種植，具有的成分功效媲美澳洲茶樹，希望黃荊精油成為台灣代表性的精油，相關技術已公告可供技術授權，技轉費用為10.5萬元。

台東農改場助理研究員陳敬文蒐集全台黃荊的種原。（記者楊媛婷攝）

黃荊萃取的精油具有抗發炎、抗菌、鎮痛等效果。（記者楊媛婷攝）

排灣族男性跟女性示愛的情柴就是使用黃荊。（記者楊媛婷攝）

