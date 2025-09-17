南投建縣首辦國慶焰火 消防局演練救災救護

南投縣消防局17日舉辦救災演練，模擬國慶煙火期間發生電線走火，造成攤販區胖卡餐車火災滅火情形。（記者張協昇攝）

2025/09/17 15:41

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣首辦國慶焰火，將於南投市貓羅溪畔施放40分鐘焰火，預估將湧入2、30萬觀賞焰火人潮，縣府不敢掉以輕心，如火如荼展開相關整備工作，除活動地點規劃及交通管制、接駁措施外，南投縣消防局今（17日）天也在主場地南投縣會展中心進行災害搶救等演練，以防萬一，盼讓每位民眾都能安心觀賞國慶焰火。

演練過程模擬國慶焰火期間發生電線走火造成攤販區胖卡餐車火災、焰火施放造成落焰區下方雜草火災、民眾搶看焰火未注意前方車輛擦撞路肩事故，以及民眾搶看焰火跌落貓羅溪救溺應變等狀況，透過實兵演練，以強化國慶焰火當日各項災害整備工作與相關災害發生後通報及應變程序，並讓救災人員熟悉焰火施放地點附近救災救護動線，以利最快時間出勤。



此外，南投縣衛生局也在國慶焰火施放當天，規劃醫療救護分區，設置多處救護站，並結合消防單位、醫療院所及救護車資源，建構完整後送動線，協力組織完整的救護架構體系及活動緊急救護網絡，並展開相關人員訓練與演練，確保醫護、志工及支援單位能在狀況發生時迅速應變。

因應南投縣首辦國慶焰火，南投縣消防局17日舉辦救災演練。（記者張協昇攝）

南投縣衛生局因應國慶焰火活動，舉辦CPR等救護訓練。（南投縣衛生局提供）

