    大同國小收費停車場變免費車庫？「霸王車」長年蒙塵成黑車 苗縣府要管了

    苗栗市大同國小地下停車場，出現車輛長期占用停放情形，有的停放時間之久，車身上的落塵沉積成了一層黑灰。（記者彭健禮攝）

    2025/09/17 15:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大同國小地下停車場，為汽車收費停車場，卻出現車輛長期占用停放的情形，有的停放時間之久，車身上的落塵沉積成了一層黑灰，讓人吃驚。停車場主管機關縣府財政處表示，將與交通工務處、警察局等單位會勘，追查長期占用之車主及公告移置，待公告屆滿則拖吊至車輛保管場，並設法追討停車費用。

    大同國小地下停車場為縣府公共造產設施，位處苗栗市南苗商圈，由縣府財政處委外管理與營運，現行收費為夜間每小時10元、日間每小時20元，月租1500元。隨著苗栗市公所推行汽車路邊停車收費後，無論是月租或臨停，使用率都提升。

    但近期有民眾發現，停車場內有停放多輛沒有懸掛車牌的汽車，也有車輛雖有懸掛車牌，但停放時間之久，讓車身外觀上的落塵沉積成一層黑灰，相當誇張，經詢問停車場管理員，說明是長期占用停車位，也積欠了大量停車費用。

    停車場管理業者也曾通知警方到場，但因停車場不屬於道路範圍，警方也無法可管，民眾於「靠北苗栗」臉書社團發文表示「真的很讓人靠北的行為」。

    對此，財政處公有財產科表示，將與交通工務處、警察局等單位會勘，追查長期占用之車主及公告移置，待公告屆滿則拖吊至車輛保管場，並設法追討停車費用。公有財產科並說明，因大同國小地下停車場出入控管為舊式取代幣系統，所以無法得知占用車輛停放了多久？將設法向車主追討積欠停車費，並將規畫更新為新式車牌辨識系統，以利爾後管理。

    停車場內也有未懸掛車牌的車輛，車身也蒙塵。（記者彭健禮攝）

    大同國小地下停車場出入控管仍為舊式取代幣系統，縣府規畫更新為新式車牌辨識系統。（記者彭健禮攝）

    熱門推播