國1桃市埔心、楊梅2處交流道匝道花4千餘萬改善 明年4月完工

高速公路局北區養護工程分局推動匝道改善工程。（高工局北分局提供）

2025/09/17 15:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道1號桃園市楊梅交流道北出匝道往埔心、楊梅方向，幼獅交流道南出匝道右轉青年路接高獅路，交通尖峰期間常壅塞而致台1線回堵，地方向國民黨立法委員涂權吉反映並盼能改善匝道解決塞車問題，交通部高速公路局北區養護工程分局說明，已規劃斥資4千餘萬元，推動匝道改善工程，預計明年4月可完工。

涂權吉說，國道1號楊梅交流道北出匝道往埔心、楊梅方向與台1線與裕成路交會，路口複雜號誌多而常回堵，高公局已研議改為4線道，往楊梅、埔心各2線道，減少路口多、車流動線雜亂等問題；幼獅交流道南出匝道會銜接青年路右轉再直行，要前往高獅路須再左轉，2段轉彎也會造成車流回堵，亟需改善。

請繼續往下閱讀...

高公局表示，楊梅交流道北出匝道改善工程，整併目前往楊梅、埔心方向的車道，規劃為右轉埔心2線道、左轉楊梅2線道，將簡化號誌避免車流回堵；幼獅交流道南出匝道則針對前往高獅路兩段轉彎的問題，將原本鑽石型的簡易交流道改善為「水」字型的完整交流道，可有效改善車流回堵狀況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法