iOS 26更新惹民怨！不只耗電嚴重 「這2設計」也被網友罵翻

蘋果推出的iOS 26系統更新，除了紅色夜間時鐘設計與「液態玻璃」介面改版遭到不少用戶批評，許多人更反映手機出現異常耗電問題。（圖截自蘋果官網）

2025/09/17 16:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）近日推出的iOS 26系統更新引發熱議，不僅紅色夜間時鐘設計與「液態玻璃」介面改版遭到不少用戶批評，許多人更反映更新後手機出現異常耗電問題。對此，蘋果回應表示，系統在重大更新後需進行資料索引與應用更新等作業，會短暫影響電池續航與裝置效能，屬於正常現象。

《紐約郵報》報導，隨著蘋果正式推送iOS 26系統，許多用戶紛紛反映更新後手機出現異常耗電問題。有網友在X發文抱怨「剛充飽不到一小時就掉到79％」。也有人指出更新後手機嚴重發燙，電池健康度直線下滑。對此，蘋果在官方支援文件中回應，系統在完成重大更新後，需執行如資料索引、應用更新等背景作業，因此短期內可能影響裝置效能與電池表現，屬於正常現象。

除了耗電問題，iOS 26新增的「橫放時鐘」功能也引發討論。該功能會在手機橫放、且處於低光源環境時，自動顯示紅色字體的數位時鐘。有用戶在TikTok抱怨「為什麼會有這種功能？而且為什麼是紅色？每次都是在快睡覺的時候，突然跳出來，超嚇人」。不少使用者認為，這個紅底黑幕的設計在夜晚看來既突兀又令人不安。

此外，蘋果此次更新也帶來了近10年來最大的視覺改版，名為「Liquid Glass」的液態玻璃設計。該介面讓應用程式圖示、通知及選單呈現毛玻璃般的半透明視覺效果，但卻引發不少負面評價。有用戶批評該設計「華而不實」，使通知難以辨識，更有人表示使用後感到視覺疲勞甚至頭暈；甚至有人直言「賈伯斯若還在，絕對不會批准這種介面」。

