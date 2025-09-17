台灣學生真比較慘？各國上課時間大公開 網嘆：看了都累......

有民眾近日在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中生上課時間至上午10點以後。上學示意圖。（資料照）

2025/09/17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近日在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中生上課時間至上午10點以後，獲得上萬人附議，相關議題也引發網路討論。有網友在Dcard發文，比較台灣與日本、南韓、美國以及歐洲國家的上課時間，忍不住表示：「我看了都覺得累了。」

有網友昨日在Dcard發文，引述過去公共政策平台上民眾提案的資料，列出各國上課時間，與台灣7:30-17:00相近的有：

中國：8:00-17:00

日本：9:00-15:00

南韓：8:30-16:30

美國：8:30-15:00

加國：9:00-15:00

英國：9:00-15:30

澳洲：9:00-15:00

俄國：8:30-15:30

網友表示，中國其實跟台灣差不多，蠻意外日本居然比台灣晚上課，又提早下課，南韓雖然比台灣晚上課又早下課，但總體時間還是偏長，而且還沒算上韓國變態般的補習文化時間。

另外，有些國家也很早上課，但很早就下課了，這些國家有：

德國：7:00-14:00

巴西：7:00-12:00

巴基斯坦：8:00-13:00

阿根廷：8:00-12:00、12:00-17:00（阿根廷分上下午班）

最後他也嘆，「真的不是錯覺」，台灣學生起床時間偏早，晚上又要去補習班，「我看了都覺得累了」。他表示，10點上課好像也不算過分，蠻支持這個連署，讓學生可以睡飽一點。

留言區網友也紛紛表示：「很羨慕台灣以外的學校，比如日本，下課後都可以盡情地玩社團」、「真的不懂為何國小就要7點40到校」、「改的不是課綱什麼都沒用」、「在台灣這種重量不重質的觀念被改善以前，要改恐怕很難」。

不過，教育界也有不同看法，有教師認為，國中生自律不到位，可能變相拉長熬夜時間，不少教師則認為，要縮減上課時間，就必須同時調整課綱。

家長團體則反映，多數家長9點上班，學生若10點到校，會產生照顧空窗期。

