為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣學生真比較慘？各國上課時間大公開 網嘆：看了都累......

    有民眾近日在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中生上課時間至上午10點以後。上學示意圖。（資料照）

    有民眾近日在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中生上課時間至上午10點以後。上學示意圖。（資料照）

    2025/09/17 16:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近日在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中生上課時間至上午10點以後，獲得上萬人附議，相關議題也引發網路討論。有網友在Dcard發文，比較台灣與日本、南韓、美國以及歐洲國家的上課時間，忍不住表示：「我看了都覺得累了。」

    有網友昨日在Dcard發文，引述過去公共政策平台上民眾提案的資料，列出各國上課時間，與台灣7:30-17:00相近的有：

    中國：8:00-17:00
    日本：9:00-15:00
    南韓：8:30-16:30
    美國：8:30-15:00
    加國：9:00-15:00
    英國：9:00-15:30
    澳洲：9:00-15:00
    俄國：8:30-15:30

    網友表示，中國其實跟台灣差不多，蠻意外日本居然比台灣晚上課，又提早下課，南韓雖然比台灣晚上課又早下課，但總體時間還是偏長，而且還沒算上韓國變態般的補習文化時間。

    另外，有些國家也很早上課，但很早就下課了，這些國家有：

    德國：7:00-14:00
    巴西：7:00-12:00
    巴基斯坦：8:00-13:00
    阿根廷：8:00-12:00、12:00-17:00（阿根廷分上下午班）

    最後他也嘆，「真的不是錯覺」，台灣學生起床時間偏早，晚上又要去補習班，「我看了都覺得累了」。他表示，10點上課好像也不算過分，蠻支持這個連署，讓學生可以睡飽一點。

    留言區網友也紛紛表示：「很羨慕台灣以外的學校，比如日本，下課後都可以盡情地玩社團」、「真的不懂為何國小就要7點40到校」、「改的不是課綱什麼都沒用」、「在台灣這種重量不重質的觀念被改善以前，要改恐怕很難」。

    不過，教育界也有不同看法，有教師認為，國中生自律不到位，可能變相拉長熬夜時間，不少教師則認為，要縮減上課時間，就必須同時調整課綱。

    家長團體則反映，多數家長9點上班，學生若10點到校，會產生照顧空窗期。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播