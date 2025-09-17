為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推廢污水數位轉型 環境部預告修正「水污染防治管理辦法」

    為有效監管水環境，環境部推動廢污水數位轉型，今（17）日預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」。（環境部提供）

    2025/09/17 15:11

    〔記者黃宜靜／台北報導〕為有效監管水環境，環境部推動廢污水數位轉型，今（17）日預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，主要透過數據化管理、加重業者責任及建立數據直傳機制，杜絕數據造假，並為守法業者創造公平競爭環境。

    環境部表示，新增後每日許可核准排放量達1萬公噸以上的事業及污水下水道系統管制對象，要求其於廢污水處理設施及進流處等關鍵點，設置獨立專用電子式電度表及水質、水量傳輸設施，並連線傳輸數據，也就是說管理將從被動轉為主動，有效預測並節省人力與能源。

    環境部指出，此次修正重點將加重廠商責任，擬新增「自動監測設施服務機構」定義，並要求事業或污水下水道系統須登載委託監測服務機構資料。若監測服務機構受委託期間有查獲數據虛偽不實或造假紀錄，致事業或污水下水道系統遭處分確定，主管機關將公開該機構名稱，並強制其更換委託業者，以強化環境責任。

    最後，環境部說，將精進廢污水自動監測連線傳輸方式，導入統一通訊介面與格式，並建立原始數據直接傳輸機制，確保每一筆數據真實可靠，將更有效地嚇阻不法污染行為，歡迎各界於刊登公告次日起60日內提供意見或修正建議。

