    竹縣打造全新青年Podcast節目 祭總獎金12萬元徵求創意企劃

    新竹縣長楊文科爭取施政青年有感，不僅府內推出相關Podcast節目，最近也邀請青年提案參加徵選，並學著自行製播。（圖片取自竹縣府官網）

    2025/09/17 14:47

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府施政持續鎖定青年族群、創造有感，即日起推出「Stan up！青開麥」系列活動，第1階段的「主題徵件」，從即日起到10月6日止受理投件，主題不限，只要是對「新竹縣」公共議題有興趣的全國15歲到45歲青年都可報名，最終將選出6件作品提案，每組各獲2萬元獎金，並可進階第2階段「節目 ON AIR」，在專業人士指導下實際將提案錄製成Podcast節目。

    縣府教育局表示，打造專屬青年的公共發聲平台，他們跟Podcast平台「Firstory」合作推出全新青年Podcast節目「Stan up！青開麥」，以公共事務參與為題，採「政府 × 新媒體產業 × 創作者」3方合作模式，讓青年表達自身對公共政策的觀點。

    「Stan up！青開麥」系列活動分3部曲推進，首部曲「主題徵件」，邀請全國15歲到45歲青年提出創意節目企劃，總獎金有12萬，將選出6件。

    第2部曲「節目 ON AIR」，則由入選青年與多位知名來賓共同錄製，包括曾是金鐘獎得主或入圍者的Podcast主持人：「欖仁媽媽說故事」胡致莉、「不正常愛情研究中心」黃豪平、「賈文青無料案內所」賈培德，以及知名作家海苔熊、YouTuber蔡黑皮、歐耶老師、《童話裡都是騙人的》主持人Eddie羅辰宇等。

    第3部曲「青開麥 熱『寫』徵文」，則號召高中職與大專院校學生參與，針對節目撰寫心得或行動提案，總獎金5萬。

