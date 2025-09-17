為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    已故作家林奕含父親林炳煌醫師年底退休 長年追隨患者不捨

    林炳煌醫師這個月在臉書訊息宣布退休，表示因年歲漸長，體力與心力皆已不堪負荷。（取自臉書）

    林炳煌醫師這個月在臉書訊息宣布退休，表示因年歲漸長，體力與心力皆已不堪負荷。（取自臉書）

    2025/09/17 14:48

    〔記者王捷／台南報導〕已故作家林奕含父親林炳煌醫師這個月在臉書訊息宣布退休，表示因年歲漸長，體力與心力皆已不堪負荷，但看診到年底。消息一出，引發不少長年追隨的患者不捨。

    林醫師的特色是在看診前聽演講，聽完才可以看診拿藥，她的女兒、已故作家林奕含，在2017年逝世，他透過網路指控補習班老師誘姦，導致女兒罹患精神疾病，爆發「林奕含事件」後，林醫師曾休診一段時間，不久再投入工作，恢復看診。

    這個月林醫師在臉書公布退休，對於已在治療中的複診病人，他仍會持續看診，至少至今年年底，請舊患者不用擔心中斷療程。他強調，會盡力完成現有病人的醫療需求，再正式卸下醫師的工作責任。

    林醫師衷心感謝這麼多年來，大家對他的信任和愛護，多年來他專注於皮膚專科領域，特別在痘痘與黑斑治療方面，累積不少口碑與固定病患，對許多人而言，林醫師是青春期與中年階段肌膚煩惱的重要依靠。

    退休消息傳出後，已有病人留言感謝林醫師一路陪伴，回憶當初青少年因皮膚困擾前來求診，如今已成家立業。對部分患者而言，不只是醫療專業，林醫師的關心與鼓勵，也成為度過青春不安期的力量。

    林炳煌醫師的診所位於台南北區的商業大樓中，自述年歲漸長心力不堪，初診即停但年底前仍會持續複診，引發長年患者不捨留言感謝多年信任與陪伴。（記者王捷攝）

    林炳煌醫師的診所位於台南北區的商業大樓中，自述年歲漸長心力不堪，初診即停但年底前仍會持續複診，引發長年患者不捨留言感謝多年信任與陪伴。（記者王捷攝）

