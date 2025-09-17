為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    代理師為霸凌案同事作證遭秋後算帳？ 琉球國中校長蘇傳桔說話了

    琉球國中。（擷取google街景）

    琉球國中。（擷取google街景）

    2025/09/17 14:58

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球國中近期傳出1名代理教師疑似因為曾作證校方霸凌1名莊姓女教師致死，在今年續聘後疑遭到校長蘇傳桔「秋後算帳」召開「校事會議」討論，對此，蘇傳桔親上火線回應，該名代理教師考試出題時因宗教用詞問題引來家長極度不滿投訴校方，原以為已和解，未料近期卻又再向國教署二度投訴，校方因此召開校事會議，一切都是依法所為，所謂秋後算帳並非事實。

    這起案件源自2021年，1名祖籍小琉球的莊姓教師從東港回家鄉的國中任教，疑因遭到校方加重帶班及課程，讓她不堪負荷不幸於宿舍猝死，與他同期進校的蕭姓代理教師，在後續家屬於行政法院向勞動部提出的訴訟中作證，去年8月高雄高等行政法院判決莊姓教師母親獲職災給付，蕭姓代理教師作證莊老師每日工超時，也成為判決關鍵之一，但後續蕭男卻疑似因此受到針對性報復。

    蕭姓代理教師今天透過全國教師工會總聯合會及屏東縣教育產業工會指控，指校長多次在主管會報、擴大導師會報與公開信中影射其「作偽證」，而他曾與學生及家長有考題的宗教觀點爭議，雙方溝通後和解，但蘇姓校長仍硬要召開檢討不適任教師的「校事會議」，負責辦理的教務主任不從還被威脅會影響考績，另校長也扣留蕭姓代理教師的服務證明，影響偏鄉久任獎金，工作權益受到威脅。

    蘇傳桔接受訪問時回應，他認為個案都應分開來釐清，有關校內主管會報、擴大導師會報及公開信的部分，是因判決書證詞中所載莊師課務安排，在校內其實並無指派，提及是為提醒同仁冷靜思考依法行政，並未針對個別同仁。

    至於蕭師因考題及課堂宗教問題與學生和家長發生觀點上的衝突，校方首度收到投訴後協調蕭師與家長溝通，但後續又再接獲屏縣府函轉國教署函並要求調查，顯然家長是直接投訴到國教署，校方所為是依法行政。

    對莊師霸凌一案，蘇傳桔則說，目前監察院已在調查當中，靜待調查，蕭師的案子則尚在行政程序調查中，為保護學生及教師的相關權益，盼大眾給予時間及空間，基於維護琉球國中親師生教育環境，請靜待事件程序完成，並停止以訛傳訛，讓校園回歸教育本質。

    代理師為猝死同事作證疑遭秋後算帳！教團要求懲處濫權校長

