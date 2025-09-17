北市公館圓環拆除爭議多 蔣萬安要局處毋懼外界異音

台北市長蔣萬安。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安拍板公館圓環拆除，引發正反兩極評價。蔣萬安也於市政會議當中鼓勵局處，經過專業評估，一旦做了決定，就全力以赴，毋懼任何的壓力，跟外界各方面不同的聲音。

公館圓環9月13日起進行拆除作業，先填平公車專用地下道，前一晚民團、民眾集結當地進行抗議走讀，還爆發警民衝突，場面一度火爆。

蔣萬安本週市政會議上向交通局、工務局勉勵，對的事情一定會堅持，該做的事情要勇敢去做，經過同仁與專家學者討論，經過專業評估，一旦做了決定，就全力以赴，毋懼任何的壓力，跟外界各方面不同的聲音，同仁就持續穩健地來進行。

他說，公館圓環是連續7年交通事故發生數量第一名，經過評估，確實需要填平地下道，移除圓環改成正交路口，確保民眾的安全是最優先的考量，接下來在工程面施作，要努力縮短相關工期。

蔣萬安也提及9月12日抗爭，這部分警察局依法該怎麼做就怎麼做，確保基層權益；另外，這次過程中除了不同意見，也有許多不實訊息，對於謠言要即刻澄清，否則可能嚴重打擊同仁士氣，甚至影響工程相關進度，這次每個局處都要藉由這個經驗，對於不實謠言要反擊、澄清。

