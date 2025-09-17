「8根支柱撐起希望」 丹娜絲災後弱勢戶10天築新家

佳里弱勢戶未修繕前狀況。（佳里區公所提供）

2025/09/17 14:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風肆虐，卻也驗證「風雨無情、人間有情」。佳里區公所分享「8根支柱」的修繕故事，展現災後重建的溫暖力量。

位於下營里的兩兄弟，哥哥51歲、弟弟39歲，父母早逝後相依為命。哥哥因瘖啞不便，弟弟為了照顧哥哥無法外出工作，僅靠農忙採收維生。颱風後屋頂受損，但因未達公費修繕的20平方公尺標準，原本無法獲得補助。

下營里長林秉達積極奔走，經區公所協助，在內政部國土署的支持下，成功媒合銘榮元實業無償認養。9月1日開工，僅10天便完成屋頂修繕。林耿漢區長指出，這次工程不是簡易補強，而是以「打地基」般使用8根深達1公尺的支柱加固，並選用屋瓦型鋼浪板，工程費逾60萬元全由企業承擔，讓兄弟倆重獲堅固安心的家。

北門區長林建男表示，公益修繕啟動前，親慈慈善會就先行捐助28萬元，透過公所媒合，完成第一件公益修繕；另有里長與里民自主募得18萬元，再由獅子會補足差額，讓未被匡列為公益修繕對象的身障戶修復房屋。

學甲區主任秘書陳儷今說，學甲區則有多達27戶弱勢戶獲協助，其中17戶由企業團體認養、10戶以公費修繕。一名88歲老翁因風災屋損，在中鼎集團與政府協力下，僅3天就完成修繕，順利返家。

他們都表示，災後復原不只是硬體修補，更是社區彼此扶持的情感延續。

佳里弱勢戶修繕後，安心的家。（佳里區公所提供）

佳里區長林耿漢分享弱勢戶修繕故事。（記者洪瑞琴攝）

