為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    攜手「Care Bears」、五桐號 華航機上推新甜點、飲品

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/17 14:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（17日）宣布，與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊跨界聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。

    「Care Bears」愛心小熊有繽紛色彩及象徵不同心情的肚皮徽章，在世界各地掀起復古熱潮。華航宣布，自9月底起，也將陸續於華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，因應不同節慶，還會推出限時驚喜點心。

    另外，五桐號為華航專屬設計多款融合茶香及水果風味的機上甜點，例如清爽不膩的清香烏龍小雪餅、淡雅奶油香氣的草莓千層夾心派，以及沁涼消暑的紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。

    飲品部分有熱帶氣息的百香果紅茶氣泡飲，全航線商務艙及全艙等提供；飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

    新零食和飲料包裝包括歡樂熊 （Cheer Bear）、帶著睡帽的愛睡熊 （Bedtime Bear）、充滿陽光氣息的活力熊 （Funshine Bear）或是多愛熊 （Love-a-lot Bear）、生日熊 （Birthday Bear）及甜夢熊 （Sweet Dream Bear）。

    華航還推出一系列「Care Bears」愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航eMall網站開放預購，10月1日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

    華航推出一系列「Care Bears」愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航eMall網站開放預購。（記者吳亮儀攝）

    華航推出一系列「Care Bears」愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航eMall網站開放預購。（記者吳亮儀攝）

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名。（記者吳亮儀攝）

    華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播