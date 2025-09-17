攜手「Care Bears」、五桐號 華航機上推新甜點、飲品

華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

2025/09/17 14:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（17日）宣布，與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊跨界聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。

「Care Bears」愛心小熊有繽紛色彩及象徵不同心情的肚皮徽章，在世界各地掀起復古熱潮。華航宣布，自9月底起，也將陸續於華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，因應不同節慶，還會推出限時驚喜點心。

另外，五桐號為華航專屬設計多款融合茶香及水果風味的機上甜點，例如清爽不膩的清香烏龍小雪餅、淡雅奶油香氣的草莓千層夾心派，以及沁涼消暑的紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。

飲品部分有熱帶氣息的百香果紅茶氣泡飲，全航線商務艙及全艙等提供；飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

新零食和飲料包裝包括歡樂熊 （Cheer Bear）、帶著睡帽的愛睡熊 （Bedtime Bear）、充滿陽光氣息的活力熊 （Funshine Bear）或是多愛熊 （Love-a-lot Bear）、生日熊 （Birthday Bear）及甜夢熊 （Sweet Dream Bear）。

華航還推出一系列「Care Bears」愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航eMall網站開放預購，10月1日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。

華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名，推出甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等都可享用。（記者吳亮儀攝）

華航推出一系列「Care Bears」愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航eMall網站開放預購。（記者吳亮儀攝）

華航與美國經典品牌「Care Bears」愛心小熊聯名。（記者吳亮儀攝）

