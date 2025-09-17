北市復興小學上演校園版魷魚遊戲？雙語部直升規則改變引家長議論

台北市私立復興實驗高級中學。（資料照）

2025/09/17 14:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市私立復興實驗高級中小學雙語部近日給家長一封信指，考量教學品質，115學年度起只有成績前70%學生能直升國中雙語部，新制被外界質疑是「校園版魷魚遊戲」，引發部分家長反彈；對此校方表示，目前還在彙整家長相關意見，相關資料整理完後，將統一對外說明。

復興實小日前發布給家長的一封信，內容指出為了維持教學品質與資源配置，校方須於既有班級數與空間條件下，審慎安排學生人數，確保每位學生皆能在良好的學習環境中成長。

信件指出，經整體評估，115學年度起，國中雙語部直升制度將進行調整，學生成績要達全年級前70%才有直升資格，也要通過現行審查機制（含在校表現與直升會考成績）。校方說，理解調整會造成部分家庭感到壓力，但相信清楚明確的標準與提早溝通，能讓家長與孩子做出充分準備。

粉絲專頁「Mr.D- 爸媽不要慌」也分享家長心聲，部分人認為決定過於急促，未與家長充分溝通就公告；也有人認為，復興雙語部學制自幼就以出國念大學為導向，國中起如要轉回國內方向升學，對孩子是很大挑戰；不過，有部分家長也贊同校方意見，認為較高強度競爭，是幫助孩子進步方式。

據了解，復興校方考量校地使用規劃，評估國中部難以接收國小部所有學生，且先前也未保證一定能直升國中部；不過，考量部分家長疑慮，此方案仍需討論未拍板。

校方表示，目前還在彙整家長相關意見，相關資料整理完後，將統一對外說明。

復興實驗高級中學小學雙語部近日表示，115學年起要直升國中雙語部，成績必須達前70%。（擷取自「Mr.D- 爸媽不要慌」Threads帳號）

