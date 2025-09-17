知本3婦中毒案檢驗出爐 又是誤將「大花曼陀羅」當「南非葉」

台東縣衛生局在事發隔天帶著誤食者上山採樣。（民眾提供）

2025/09/17 14:25

〔記者劉人瑋／台東報導〕實在很離譜，果然又是「大花曼陀羅」。本月6日有3名婦人在知本山上的茶藝館傳出中毒，經檢驗結果，茶藝館中的紅烏龍茶無毒，婦人所食用的卻是全株有毒的「大花曼陀羅」。此種植物來自南美洲，並非來自非洲的「南非葉」，在台東已劣跡斑斑甚至曾多次傳出族人誤食中毒。

衛生局表示，6日卑南鄉某茶藝館3名疑似食品中毒案，經衛生局採集可疑食品檢體，送食藥署檢驗，速報結果：自述「南非葉野菜」的物種鑑別為「大花曼陀羅（Brugmansia suaveolens）」；「紅烏龍茶包」的農藥檢測均是「未檢出」。

由於患者至茶藝館用餐前，先至知本白玉瀑布，於返程途中採集停車場旁自認為「南非葉」的野菜，並且3人各生食1片該「南非葉」葉子，接著喝茶後，半小時內即出現頭昏、意識模糊、意念跳躍等神經症狀緊急送醫救治。

經其中1位患者隔日會同衛生局人員前往患者採集「南非葉野菜」位置，由患者指認並由衛生局人員採樣該「野菜」葉子並送驗；另由於患者在該茶藝館內僅飲用館內提供泡好的紅烏龍茶，故衛生局人員亦針對未泡及已泡的紅烏龍茶包進行採樣。經食藥署檢驗結果「野菜」的物種鑑別為「大花曼陀羅（Brugmansia suaveolens）」；「紅烏龍茶包」的農藥檢測均是「未檢出」。

經查閱衛生福利部食品藥物管理署網站「防治食品中毒專區」資料，「大花曼陀羅又稱白花曼陀羅、洋金花、風茄兒等，多年生草本灌木，葉卵形至橢圓形，春至夏開花，常漏斗狀，花冠白色，分布於低海拔地區，整株有毒，因花中成分具有肌肉鬆弛、汗腺分泌受抑制之麻醉作用。

由於南宋所著「扁鵲新書」曾提及以「曼陀羅」將此做為麻醉藥，甚或古籍記載及小說「七俠五義」中提及「蒙汗藥」等，以二錢曼陀羅加入熱酒烹煮，可至興奮、幻覺、昏昏欲睡、肌肉麻痺即昏迷等神經毒症狀。但後又有人考證，如今「扁鵲新書」所提「曼陀羅」與「大花曼陀羅」非同種，且極可能為清代之人註記、並非原文。再者，傳大花曼陀羅為1910年傳入，與曼陀羅在時序上亦不相同。

在台東則曾經在數年前有3名阿嬤要找尋「假酸漿葉」包「阿粨」（小米粽）煮食，卻誤採大花曼陀羅，最後全部送醫幸運獲救，且這又並非特例，這種外來種植物目前已有學校結合社區清除。

台東縣衛生局在事發隔天帶著誤食者上山採樣。（民眾提供）

台東縣衛生局採樣茶包並未發現毒物。（民眾提供）

