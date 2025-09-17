公害陳情兒少版網頁上架 寓教於樂小遊戲增環保知識

環境部環境管理署表示，為推動增進兒少對公害污染陳情相關知識的認識，已於公害污染陳情網路受理系統建置「兒少版」網頁，提供基本公害污染陳情資訊，也介紹公害糾紛處理流程與應對措施，助學生從小培養環保責任感。（圖擷取自官網）

2025/09/17 14:18

〔記者黃宜靜／台北報導〕生活中舉凡遇到水污染、空氣污染、噪音、異味或廢棄物等環境污染情事，皆可透過公害污染陳情網路受理系統報案；環境部環境管理署表示，為推動增進兒少對公害污染陳情相關知識的認識，已於公害污染陳情網路受理系統建置「兒少版」網頁，不僅提供基本的公害污染陳情資訊，也介紹公害糾紛處理的流程與應對措施，助學生從小培養環保責任感。

環管署表示，除了建置公害污染陳情網路受理系統「兒少版」網頁外，也於教育部「教育雲數位學習入口網」 環境教育主題上架。該網頁以活潑生動的設計手法，將以往較為生硬的公害陳情內容轉化成適合青少年理解的資訊，不僅提供基本的公害污染陳情資訊，也詳細介紹公害糾紛處理的流程與應對措施，盼幫助學生從小培養環保責任感與自我保護意識。

環管署指出，為提升互動與學習效果，此次上架的網頁特別設計互動園地，內含寓教於樂的小遊戲，不僅回應國際對兒童權利保障的要求，同時也符合政府推動環保教育與提升全民環保素養的政策目標。

