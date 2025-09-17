淡水公七公園自救會護樹遭逮捕 王婉諭：新北還有民主法治嗎？

自救會、綠黨、時力成員數人被警方無舉牌情況下疑似非法逮捕，現正等待義務律師前往協助。（時代力量提供）

2025/09/17 15:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市府規劃在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園建置警消廳舍，遭到淡水公七公園自救會抗議，昨、今（17）日有民眾與綠黨、時代力量成員前往工地抗議砍樹，台灣樹人會秘書長潘翰疆指控今上午約11點半遭到警方非法逮捕帶回數人，對此，時代力量黨主席王婉諭表示，侯市長，新北市現在還有民主法治嗎？

王婉諭在臉書PO文表示，新北市會不會太誇張，居民只不過在公園內「靜坐」抗議而已，居然被警察逮補、上銬、拖行？侯市長，新北市現在還有民主法治嗎？剛收到夥伴的訊息，今天早上，時代力量的夥伴林佳瑋、發言人鄭宇焱、研究員林靖豪，到淡水去聲援居民所組成的「淡水公七公園」自救會。

王婉諭指出，這群居民，為了要守護公園不被怪手進入，從今天開始就以肉身「靜坐」抗議，現場沒有任何衝撞、沒有推擠暴力，更沒有攻擊警察，結果，這群靜坐的居民，稍早竟然被大批警方強力逮捕，我們到場聲援的夥伴還被上銬、拖行、強押上車，現場直播畫面都很清楚，完全是不講道理的濫權行徑。

王婉諭續指，為了不讓這片原始森林，在違反都市計劃的狀況下被全面砍除、改建成警消大樓，來自超過20個社區、數千名居民自發組成「淡水公七公園」自救會，從2019年就不斷抗爭，也辦過陳情、遊行、記者會，但市府對於這些居民的訴求，完全無動於衷、理都不理。

王婉諭直言，如今，這些居民居然連「在公園靜坐」的權利都沒有，這些居民手無寸鐵，警察用這種濫權的方式強行逮捕，到底在害怕什麼？侯友宜市長，請你出來給市民們一個答案！

