大鹿林道東線「霧在森林裡說故事」報名 解說員介紹生態、原住民文化

雪霸觀霧大鹿林道東線「霧在森林裡說故事」開放報名，讓遊客雙十連假不無聊。圖為由大鹿林道東線遠眺觀霧榛山山脈。（雪管處提供）

2025/09/17 14:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處轄下區域擁有豐富自然生態、人文歷史，近年山林開放登山客持續增加，假日遊客也多。為提供更豐富登山體驗，雪管處將於今年雙十連假期間舉辦「霧在森林裡說故事」，邀請遊客到前往「世紀奇峰」大霸尖山重要通道大鹿林道東線健行，並安排專業解說員介紹生態、原住民文化與伐木時代的歷史故事，17日下午5點於「雪霸國家公園」臉書粉絲專頁報名（請先按讚加入粉絲團）。

雪管處表示，大鹿林道東線生態資源豐富，沿途可進行賞景、觀察野生動植物，路線平緩，屬於大眾皆可輕鬆體驗的休閒型步道。此次健行活動由觀霧山椒魚生態中心出發，專業解說員將在氣候怡人的觀霧地區介紹相關資訊，山友可在霧裡聽故事。

雪管處舉例，如觀霧地區適為台灣中海拔針葉樹林與闊葉樹林交會地帶，亦是典型的雲霧森林，更是瀕危觀霧山椒魚復育點；而大鹿林道開闢主要因昔日林業所需而開闢，其中泰雅族人在過程中扮演重要角色，而大鹿林道東線以往泰雅族人前往打獵路線，雪管處也在登山口設置泰雅族祖靈紀念廣場。

