為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大鹿林道東線「霧在森林裡說故事」報名 解說員介紹生態、原住民文化

    雪霸觀霧大鹿林道東線「霧在森林裡說故事」開放報名，讓遊客雙十連假不無聊。圖為由大鹿林道東線遠眺觀霧榛山山脈。（雪管處提供）

    雪霸觀霧大鹿林道東線「霧在森林裡說故事」開放報名，讓遊客雙十連假不無聊。圖為由大鹿林道東線遠眺觀霧榛山山脈。（雪管處提供）

    2025/09/17 14:18

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處轄下區域擁有豐富自然生態、人文歷史，近年山林開放登山客持續增加，假日遊客也多。為提供更豐富登山體驗，雪管處將於今年雙十連假期間舉辦「霧在森林裡說故事」，邀請遊客到前往「世紀奇峰」大霸尖山重要通道大鹿林道東線健行，並安排專業解說員介紹生態、原住民文化與伐木時代的歷史故事，17日下午5點於「雪霸國家公園」臉書粉絲專頁報名（請先按讚加入粉絲團）。

    雪管處表示，大鹿林道東線生態資源豐富，沿途可進行賞景、觀察野生動植物，路線平緩，屬於大眾皆可輕鬆體驗的休閒型步道。此次健行活動由觀霧山椒魚生態中心出發，專業解說員將在氣候怡人的觀霧地區介紹相關資訊，山友可在霧裡聽故事。

    雪管處舉例，如觀霧地區適為台灣中海拔針葉樹林與闊葉樹林交會地帶，亦是典型的雲霧森林，更是瀕危觀霧山椒魚復育點；而大鹿林道開闢主要因昔日林業所需而開闢，其中泰雅族人在過程中扮演重要角色，而大鹿林道東線以往泰雅族人前往打獵路線，雪管處也在登山口設置泰雅族祖靈紀念廣場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播