    首頁　>　生活

    網封「這家」是台灣小火鍋之王！ 老饕大讚︰排45分鐘也甘願

    著名連鎖品牌「三媽臭臭鍋」。（資料照）

    2025/09/17 16:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在台灣一年四季都可以吃到的美食中，平價又料多的「小火鍋」特別受到民眾歡迎，街頭巷尾可見不同的小火鍋店，其中著名連鎖品牌「三媽臭臭鍋」更是長年穩坐人氣寶座。近日有網友發文指出，他為了吃到三媽臭臭鍋，哪怕得排隊45分鐘也願意，文章一出，意外吸引大批饕客熱烈共鳴與討論。

    據了解，有網友本月在社群平台Threads發文分享，自己晚間跑去吃台中西屯路的一家三媽臭臭鍋分店吃飯，不過現場因為人潮很多，得在店外排隊等候，不過原PO強調，雖然用餐1小時得排45分鐘，但是三媽臭臭鍋的「美味」程度，完全值得讓他心甘情願排隊。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，並展開各種討論。

    值得注意的是，不少網友指出儘管三媽臭臭鍋是全台連鎖品牌，但是大家總能在每間分店吃到太不一樣的口味。另有許多同樣喜愛吃三媽臭臭的老饕透露，除了「台中西屯店」，「新北樹林店」與「台中逢甲店」也是不少人必吃的分店，這3家分店特別好吃，每天總是大排長龍，甚至到讓不少人哪怕得排隊也要買回去當宵夜吃。

    在台灣一年四季都可以吃到的美食中，平價又料多的「小火鍋」特別受到民眾歡迎。示意圖。（資料照）

