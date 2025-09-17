為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義太平雲梯再添新亮點 裝置藝術「天上人間」吸睛

    嘉義太平雲梯新的裝置藝術「天上人間」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太平雲梯新的裝置藝術「天上人間」。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/17 14:04

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義梅山鄉太平雲梯遠近馳名，今年5月啟用的圓山觀星平台也成了遊憩熱點，最近又有個令人驚艷的新裝置藝術「天上人間」登場，遊客爭相打卡拍照，網路討論度很高。

    太平村長嚴清雅指出，圓山高度1060公尺高於太平雲梯的1000公尺，其鄰近太平老街、三元宮，地勢為360度環狀的圓形山丘，可環視太平村落優美景色。由於全世界都在推動暗空計畫，人如果一直在亮的地方容易焦慮，因而爭取經費打造觀星平台「雲境心園」，吸引不少遊客前來觀星賞景，讓身心靈都能放鬆。

    嚴清雅表示，為豐富觀星平台的景致，邀請林純用、翁榮燦、楊海茜、羅元鴻等藝術家上山創作，由於雲梯現已成為太平的地標，吸引無數遊客前來。裝置藝術「天上人間」作品就以此為發想，將傳統竹梯結合雲朵，形成另一座雲梯。下方穹頂以鐵構竹編為主體，再以閹雞、夜猿、山茶花三種圖案的鉤織，來分別代表在地文學與地方特色材質包括鐵構、竹材、毛線。

    嚴清雅說，新裝置藝術景點的材質為鐵構、竹材、毛線，尺寸寬約580公分、高約590公分，矗立在平台上相當醒目，可以從各個角度拍照，讓遊客拍好拍滿。

    嘉義太平雲梯裝置藝術「天上人間」已經成了打卡熱點。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太平雲梯裝置藝術「天上人間」已經成了打卡熱點。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太平雲梯裝置藝術「天上人間」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太平雲梯裝置藝術「天上人間」。（記者蔡宗勳攝）

