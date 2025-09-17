台南風災屋損慰助金核撥逾12億 發放作業「百分百完成」

南市府秘書長尤天厚（左2）說明風災後復原工作最新進度，所有屋損慰助發放作業已「百分百完成」。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/17 13:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風災後復原工作已進「收尾」。台南市府秘書長尤天厚今（17）日說明最新進度，針對災區民眾發放的慰助金額已超過12億元，除了疑義待確認案件，所有發放作業已「百分百完成」。

尤天厚表示，災區房屋修繕媒合工作也已全部完成，僅剩零星戶數約12戶尚在考慮是否簽約，其餘都已陸續完工或施工中。民眾若於災區看見未修繕房屋，部分是因為該屋本就閒置、屋主沒有修復急迫性 或是產權問題，因此暫時維持原樣。

尤天厚強調，這段期間中央、地方以及民間的共同協力，災區目前都已恢復秩序與正常生活，雖然部分媒體對台南印象還停留在災害剛發生時的訊息與畫面，但實際上台南各項復原工作推動順利，也沒有修繕缺工缺料的問題，請民眾放心。

工務局指出，受災面積20平方公尺以上民宅，登記媒合3582戶，均已百分百完成現勘。目前扣除不須媒合戶數，已完成簽約有977戶，其中678戶已完工。而弱勢的329戶列入重點協助對象，由政府全額補助，目前已有196戶完成修繕。

公所全力媒合資源，公私齊力助弱勢重建家園。佳里區長林耿漢指出，佳里區由於人口多，風災後提出相關補助、修繕協助申請的案件量驚人，目前發出的補助金額已高達1億以上，受理戶數達到5600多戶。

