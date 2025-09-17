淡水公七公園自救會進工地抗議護樹 自救會、綠黨、時力9人遭逮捕

自救會、綠黨、時力成員數人被警方無舉牌情況下疑似非法逮捕，現正等待義務律師前往協助。（時代力量提供）

2025/09/17 13:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園建置警消廳舍，遭到淡水公七公園自救會抗議，昨、今（17）日有民眾與綠黨、時代力量成員前往工地抗議砍樹，台灣樹人會秘書長潘翰疆指控今上午約11點半遭到警方非法逮捕帶回數人，時代力量主席王婉諭則批評市府濫權。淡水警分局澄清，自救會昨在工區外陳情，警方到場確保集會平和進行，平和落幕，但今日自救會擅闖工地，警方2度勸導無效後依法帶離9名成員移送偵辦。

淡水警分局表示，警方一向尊重、保障民眾合法表達意見的權利，昨日下午自救會於工區外陳情，最終平和落幕，但今日上午自救會成員擅闖工地，已超出合法表達範疇，影響施工及公共安全，2度勸導無效後依法將9人強制帶離、移送偵辦；警方將持續秉持中立，保障合法施工與合法訴求，對任何違法行為依法究辦，決不寬貸。

王婉諭表示，民眾只是為了要守護公園、不讓怪手進入，因此靜坐抗議，卻被警察現場以涉嫌妨害自由將所有人依現行犯帶回警局，其中包含前往聲援的時力政策顧問林佳瑋、發言人鄭宇焱、政策研究員林靖豪，和台灣綠黨社運部主任李春祥，林佳瑋更被警方上銬，「新北市現在還有民主法治嗎」？相關行徑是不講道理的濫權行徑。

王婉諭批評，民眾發起自救會，想保護公七免於在違反都市計劃的狀況下被全面砍除，從2019年就不斷抗爭，但市府對訴求無動於衷，難道如今民眾連在公園靜坐的權利都沒有？

潘翰疆說，自救會、綠黨、時力成員數人被警方無舉牌情況下疑似非法逮捕，現正等待義務律師前往協助；在他聯繫其中一位夥伴索取現場衝突照片時，該夥伴的手機遭到警方以管束期間為由拿走手機，潘翰疆批評警方「濫權至此」。

