桃市龍潭武漢路住宅門前土地判應返還地主 居民抗議暫緩強制執行

武漢路單號側的住宅前土地，法院判決須返還給地主。（記者周敏鴻攝）

2025/09/17 13:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區武漢路單號側的15戶住宅門前約100坪土地緊鄰道路，地主為收回土地與桃園市政府打官司後勝訴，今與法院人員要強制執行並刨除柏油；15戶住宅的居民們綁上白布條抗議，場面一度緊張，後經協調，才暫緩刨除柏油， 龍潭區公所表示，法院因土地長期遭占用、違停車輛，未符合公眾通行需求，判決土地應返還給地主，公所將持續溝通，盼順利完成執行程序。

居民抱怨，住宅門前的土地是空地，不知為何變成私人土地，地主想分割土地販售，還開價每坪85萬元，簡直是獅子大開口！地主強調，10餘年前就想將土地賣給居民，但乏人問津也沒人想租，地主才會開始打官司，如今勝訴，市府須歸還土地並刨除柏油，於法有據。

桃園市議員徐玉樹說，住宅都是建案店面，建案完成時，各戶門前留了空間通行，往年都由龍潭區公所舖設柏油、養護，面對地主「賣地像搶劫」，居民主張房屋前方空地有使用權，即「地役權存在」，應被尊重；市議員劉熒隆認為，販售土地若符合市場機制，相信居民也能和平接受，盼地主與居民好好溝通；市議員張肇良說，訴訟過程中，居民並未參與、過程有瑕疵，判決雖已確定，應有緩衝時間讓地主與居民溝通，而不是貿然刨除柏油。

地主與法院人員強制執行過程，居民群聚抗議。（記者周敏鴻攝）

