永和婦女會重陽敬老 義剪20年美髮師：看見長輩笑容如同善的循環

曼都美髮設計師高小姐參與義剪達20年，看見長輩笑容，如同善的循環。（記者黃政嘉攝）

2025/09/17 13:47

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市永和區婦女會結合曼都集團、新北市副議長陳鴻源服務處等單位，今在永和國父紀念館舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今年邁入第23年，共800多位長輩參加，其中165位長者是80歲以上，參與義剪長達20年的美髮設計師高小姐分享，儘管都是同樣的義剪內容，但感受每次長輩的笑容都不一樣，親切、客氣，如同善的循環。

活動安排逾200位髮型設計師、助理，與穀保家商時尚造型科80位學生提供義剪、義燙服務，協助長輩煥然一新；穀保家商3年級曾同學說，今幫許多長輩冷燙頭髮，應用在校所學專業，增加實務經驗，有助未來美髮職涯；75歲廖姓婦人接受曾同學冷燙以及高小姐剪髮服務，廖婦受訪說到「謝謝有她們的善舉，技術好，也很體貼。」

新北市副市長劉和然應邀出席義剪活動，代表市府表達敬老關懷與祝福，他說，新北市65歲以上人口目前已達79萬人，占全市人口近2成，市府長期推動「銀髮俱樂部」及614處社區照顧關懷據點，持續提供長者健康促進、共餐與社會參與的空間，此次永和婦女會結合義剪、義燙、義診及文藝表演，讓長輩們在節慶中感受社會溫暖，展現地方社團的熱情與愛心，也呼應新北高齡政策在地安老、活躍老化的政策目標。

社會局長李美珍指出，感謝婦女會多年來持續推動敬老義剪與義燙服務，提升生活品質，市府除持續挹注資源支持社團外，也將推動更多元的高齡政策，透過跨域合作，共同打造高齡友善城市。

曼都集團逾200位髮型設計師、助理，與穀保家商時尚造型科80位學生提供義剪、義燙服務。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席朱立倫（右4）、立委林德福（右3）、新北市議會副議長陳鴻源（左5）、新北市副市長劉和然（左6）在台上高歌歡唱。（記者黃政嘉攝）

