竹市汞稻污染波及香蕉葡萄園 議員曾資程：污染超過半年找不到元兇

新竹市汞稻作污染波及香蕉葡萄園，市議員曾資程批污染超過半年，查不出元兇。（記者洪美秀攝）

2025/09/17 13:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市爆發汞稻污染事件已超過半年，環保局至今仍未公布污染元兇，市議員曾資程表示，汞稻作污染發生超過半年，如今汞稻作又波及鄰近葡萄園和香蕉園及雜糧稻作區域，但市府束手無策，只是剷除遭污染的農作物，至今未追查出污染元兇，讓農民感嘆辛苦栽種的作物被挖掉燒掉，農田得荒廢好幾年，但市府卻無法給農民交待。

曾資程說，竹市發生農地稻作汞污染事件後，陸續接到周邊農民的陳情，因擔心自家的農作物受到波及，有多位農民請環保局來檢測土壤與水質，如今除稻作受汞污染已剷除，就連葡萄園及香蕉園也受污染，市府至今未交待污染元兇是誰，農民看著農地作物被挖走，心血也付諸流水。他要求市府應即刻公布可能的污染元兇及後續的防治與補償作為，包括農民的補償及整治過程，不能再黑箱或掩蓋，讓農民被矇在鼓裏一無所悉。

環保局表示，查獲九甲埔幹線10支線底泥汞污染後，已擴大調查周邊農地，查出有稻田、葡萄園及香蕉園遭受污染，其他支線農地則未發現污染情形，已通知地主禁止收成並焚化銷毀，針對汞含量超標農地，也設置告示牌公告列管，禁止耕作與開發，後續會啟動污染整治作業並委由第三方專業單位進行檢測，確認土壤濃度達到安全標準後，才可恢復農業使用。

停耕期間，也會依補助原則發放補償金，並執行全段支線清淤疏濬工程，同時水路支線會封堵、暫停使用，並加裝水質監測智慧裝置，掌握水質變化。

