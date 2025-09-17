4連假衝恆春半島請注意！先搞懂墾丁大街臨停新制

墾丁大街人行空間改善工程完成後，在晚上禁停車輛時，行人可以安心走在應該走的區域。（屏東縣政府提供）

2025/09/17 13:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕9月底到10月四個連假將接力到來，迎接湧入恆春半島的人潮，屏東縣政府今（17日）加強宣導墾丁大街人行空間改善完工後，臨停新制的相關措施，呼籲民眾多多配合。

屏東縣政府表示，恆春鎮墾丁大街是遊客旺季遊憩熱點，每逢假日道路兩側所擺設攤販更成為夜間遊憩勝地，旺季因人潮密集，經常須實施交通管制措施並縮減車道，然而道路兩側並未提供完善人行及臨時停車空間，導致外側車道經常因裝卸貨或臨停行為而受阻，迫使遊客於夜間擺攤後只能走在車道上，不僅影響行車效率，更造成行人安全疑慮，降低觀光品質。

屏東縣府於是在去（2024）年12月啟動「墾丁大街人行空間改善工程」，範圍自台26線墾丁大尖山停車場至福華渡假飯店，全長約1.41公里，總經費5000萬元，工程於今（2025）年8月完工，以「人本思維」重新規劃車道配置，增設安全人行空間，並強化用路秩序，提升人車通行安全與遊憩體驗，盼重塑墾丁大街觀光風貌，推動恆春半島觀光永續發展。

屏東縣府警察局交通隊副隊長程大維說明，縣府於墾丁路公園路口至大灣路口，共860公尺長，試辦12處臨停空間，鋪面採綠色帶狀與三色幾何圖形設計，搭配醒目告示牌，改善以往臨停無序、併排甚至占用車道的問題。

臨停空間的臨停原則為日間開放汽、機車短暫停放，每次限停20分鐘；下午5點至晚間11點禁止臨停，專供行人通行，確保夜間遊憩安全；晚上11點之後到隔日早上7點，開放停車不受20分鐘限制。

屏縣府表示，因應9、10月連續假期即將到來，墾丁大街勢必湧入大量觀光人潮，特別加強宣導新制，提醒駕駛朋友「臨停可行，但須按規定使用」，違者將依法取締，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第九款停車時間、位置、方式、車種不依規定，可處600元罰鍰。

屏東縣政府推動的「墾丁大街人行空間改善工程」已在8月完工。（屏東縣政府提供）

「墾丁大街人行空間改善工程」，鋪面採綠色帶狀與三色幾何圖形設計。（屏東縣政府提供）

「墾丁大街人行空間改善工程」從台26線墾丁大尖山停車場至福華渡假飯店，全長約1.41公里。（屏東縣政府提供）

