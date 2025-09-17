為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    「中市自助洗衣店安全管理自治條例」初審通過 只能設在一樓

    台中市自助洗店安全管理自治條例議會初審通過。（記者蘇金鳳攝）

    台中市自助洗店安全管理自治條例議會初審通過。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/17 13:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前已有535家自助洗衣店，但卻無專法管理，經發局訂定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」今天在市議會法規委員會初審通過，明定無人管的自助洗衣店，一定要設自動緊急遮斷裝置等消防安全設備，同時店面只能設在一樓，一旦完成三讀後，緩衝期為半年，經發局預計明年全部清查一次。

    台中市的無人自助洗衣店是全國最多，且多使用瓦斯、天然氣等供作燃料，需要訂專法來規範，經發局訂定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例草案」，在市政會議通過後，今天在市議會進行審查。

    經發局長張峯源表示，台北市及桃園市都有訂定自助洗衣店條例，而台中市有535家全國最多，有必要訂專法管理。

    由於第四條明定自助洗衣店設置使用建築物第一層，引發議員們討論，市議員黃守達表示，第四條明定自助洗衣店設置使用建築物第一層，有無設在其他樓層？需要了解；李中則表示，依都市計劃法，可允許同棟作為單一使用，因此二樓是可設置的，而且自助洗衣可能有噪音的問題，經發局在審查時，要善意提醒；陳清龍表示，有些洗衣店是複合式商店經營，如何規範。

    張峯源表示，目前只有2家是設在2樓，至於噪音問題，可列入檢查表單；在眾人無異議下，自治條例初審通過，明定若未設安全消防設施則處以1萬至5萬的罰鍰，情節嚴重者，得處60日以下停業處分。

    同時通過李中提出附帶決議，要求在審查業者提出設置地點時，經發局要善意提醒業者，是否為噪音管制區。

    陳俞融則要求，既有業者緩衝期後的落實問題。草案第14條給予已開業的店家6個月的緩衝期，但6個月後，市府應有具體的全面清查計畫，否則無法確保所有業者都已符合新法規，也喪失草案訂定的初衷。

