第2波少子化危機來襲 侯友宜：加強婚育政策

針對少子化問題，新北市長侯友宜表示，將加強各項婚育政策，鼓勵年輕人願意結婚、生養小孩。圖為侯友宜日前出席新北捷運員工子女非營利幼兒園啟用儀式。（記者賴筱桐攝）

2025/09/17 13:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕少子化已成為國安問題，新北市長侯友宜今天表示，全國人口已連續20個月負成長，從2017年開始出現第2波少子化危機，預估今年全國新生兒恐怕只剩下11萬人，呼籲各局處及早因應。他說，新北市加強婚育政策，包括提高生育獎勵金至第1胎4萬元、增加好孕專車趟次，鼓勵年輕人願意結婚、生養小孩。

侯友宜今天在市政會議表示，台灣少子化問題從前總統馬英九時代開始討論，20多年來國安危機沒有解除，根據內政部最新資料，今年8月人口數比7月減少9593人，又比去年同期減少7萬8265人，已連續20個月人口負成長。

請繼續往下閱讀...

在新生兒部分，今年全國5月出生數8433人，再創歷史新低，今年前8個月合計7萬2778人，比去年同期減少1.3萬人，預估今年全國新生兒恐怕只剩下11萬人，從2011年到2016年，每年大致有20萬名新生兒，從2017年開始第二波少子化，平均每年約減少1萬名新生兒，很快會衝擊到托嬰、托育、幼兒園、國小新生等階段。

侯友宜強調，少子化關係城市未來的競爭力，單身聯誼、聯合婚禮、生育獎勵金、好孕禮盒，政策方向是對的，目的是鼓勵婚育，最重要的還是醫療、托育、教育、經濟等層面，做好資源整合，讓年輕人願意結婚、生育，安心養孩子。

侯友宜提到，新北市好孕專車將從28趟次增加至36趟次，每趟次補助金額從200元提高到250元，預計有8000人受惠；生育獎勵金提高至第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎5萬元，公共托育中心不斷興建，營造良好的托育環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法