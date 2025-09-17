為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用完毛巾放哪裡好？日本旅館曝「正解」：我們會感謝你

    日本一間連鎖旅館近日公開了他們心目中「用完毛巾的最佳放置位置」，就是將毛巾掛在浴缸邊或放在浴室門口附近。（路透）

    日本一間連鎖旅館近日公開了他們心目中「用完毛巾的最佳放置位置」，就是將毛巾掛在浴缸邊或放在浴室門口附近。（路透）

    2025/09/17 13:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕住宿旅館時使用完的毛巾濕漉漉的，常讓旅客不知道該放在哪裡才方便清潔人員收拾。日本一間連鎖旅館近日公開了他們心目中「用完毛巾的最佳放置位置」，就是將毛巾掛在浴缸邊或放在浴室門口附近；另外，也提醒旅客盡量不要將濕毛巾放在床上、桌面或椅子上。

    日媒《Grapee》報導，日本商務旅館集團東橫INN表示，旅客若能將用過的毛巾集中掛在浴缸邊或放在浴室門口附近，將大大方便清潔人員收回毛巾，提高工作效率。這樣的做法不僅減少清潔時間，也能避免毛巾散落在房間各處，造成整理困難。

    此外，旅館也提醒旅客盡量避免將濕毛巾放在床上、桌面或椅子上，因為這些地方容易導致毛巾發霉或影響房間整潔。透過簡單的配合，不僅能讓旅館工作人員感謝，也能讓旅客享有更舒適的住宿環境。

    報導指出，如果有旅客過去總是為毛巾放置位置感到困擾，這次得知正確做法後，就能更愉快、順利地完成退房手續。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播