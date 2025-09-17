用完毛巾放哪裡好？日本旅館曝「正解」：我們會感謝你

日本一間連鎖旅館近日公開了他們心目中「用完毛巾的最佳放置位置」，就是將毛巾掛在浴缸邊或放在浴室門口附近。（路透）

2025/09/17 13:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕住宿旅館時使用完的毛巾濕漉漉的，常讓旅客不知道該放在哪裡才方便清潔人員收拾。日本一間連鎖旅館近日公開了他們心目中「用完毛巾的最佳放置位置」，就是將毛巾掛在浴缸邊或放在浴室門口附近；另外，也提醒旅客盡量不要將濕毛巾放在床上、桌面或椅子上。

日媒《Grapee》報導，日本商務旅館集團東橫INN表示，旅客若能將用過的毛巾集中掛在浴缸邊或放在浴室門口附近，將大大方便清潔人員收回毛巾，提高工作效率。這樣的做法不僅減少清潔時間，也能避免毛巾散落在房間各處，造成整理困難。

此外，旅館也提醒旅客盡量避免將濕毛巾放在床上、桌面或椅子上，因為這些地方容易導致毛巾發霉或影響房間整潔。透過簡單的配合，不僅能讓旅館工作人員感謝，也能讓旅客享有更舒適的住宿環境。

報導指出，如果有旅客過去總是為毛巾放置位置感到困擾，這次得知正確做法後，就能更愉快、順利地完成退房手續。

